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مكياج للوجه المستدير على طريقة النجمات

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مكياج للوجه المستدير على طريقة النجمات مكياج للوجه المستدير على طريقة النجمات

الأربعاء 23-07-2014 16:42

تختلف طرق تطبيق المكياج باختلاف شكل الوجه. مكياجات عدّة تساعدك في إبراز جمالك، سواء أكان الوجه مستدير الشكل أم مستطيلاً أم مربّعاً. وتتعدّد النجمات اللواتي يتميّزن بوجه مستدير، واللواتي يُتقنّ كيفيّة وضع المكياج المناسب لهنّ، فإليك بالصور أبرز النجمات من ذوات الوجه المستدير.

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إذا كان وجهك مستديراً بخديّن سخيّين، وذقن دائري، وملامح غير محدّدة، فتعلّمي طريقة تطبيق المكياج الخاصّ بك:

1.تحديد الوجه المستدير
تحديد الوجه يُمكن أن يُساعد في إبراز بعض الملامح وخطوط الوجه المستدير، إذ يحتاج شكل هذا الوجه عموماً إلى تحديد مكثف وواضح أكثر من الوجوه الأخرى.
2.استخدام الأساس الداكن
ضعي كريم الأساس الخاصّ بك على كلّ الوجه. ثمّ ابدئي بالظلال، وتأكّدي من أن يكون داكناً أكثر بدرجتين من لون كريم الأساس. أمّا طريقة استخدام الظلال فتكون على الشكل الآتي: وضع الظلال على عظام الخدين، وعلى جانبي الفكّين. امزجيه بالإسفنجة جيّداً نحو وسط وجهك، على المنطقة الداخليّة والسفليّة من الخدّين، وإلى الداخل. وتأكّدي من إخفاء كلّ الخطوط.
هذه الطريقة تسمح لك بتحويل الوجه المستدير إلى بيضويّ عبر الألوان الداكنة التي تلفت الانتباه في مناطق معيّنة من الوجه.
3.إنشاء الزوايا البارزة
يمكنك استخدام اثنين من الظلال الأخفّ من لون بشرتك الطبيعيّة ،في منتصف جبهتك، وعلى ذقنك. وهذا يساعد على تحقيق نظرة أكثر تميّزاً.
4.طريقة وضع بودرة الخدود
طبّقي بودرة الخدود على منطقة الخدين، عند الخطّ الوهميّ، في الجزء السفلي من الأنف، وانتبهي ألا تكون حركة وضعها دائريّة. ثمّ استخدمي بودرة الخدود باللون البنيّ الخوخيّ، تحت عظام الخدّ، وامزجيها تصاعديّاً نحو الأعلى.
5.إبراز العينين
أبرزي عينيك بمستحضرات التجميل المناسبة، لا سيّما الكحل السائل، بدلاً من قلم الكحل الرقيق. استخدمي الألوان الداكنة لظلال العيون، على الجزء الخارجي من الجفن، ثمّ اجعلي الالوان أفتح تدريجياً نحو الداخل، لإبراز العين.
6.أحمر الشفاه المناسب
استخدمي لون أحمر الشفاه الداكن، وأضيفي لمسة من الغلوس اللامع.
7.الحاجبان
الحواجب هي إطار هامّ للوجه المستدير. لذا، يجب التأكّد من أن تكون اللمسة الأخيرة خفيّة في القوس، عبر التركيز على الطرف الخارجيّ لإضافة كميّة مناسبة من الارتفاع.

هذه الخطوات تناسب المرأة ذات الوجه المستدير، وتُساعدها في إبراز جمالها. أمّا لكلّ محبّات موقع "سيدتي نت"، فتابعننا لاحقاً لمعرفة تفاصيل المكياج المناسب لأشكال الوجوه الأخرى.

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