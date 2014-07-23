لجنة متابعة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة تعتمد إنشاء وإنجاز 70 مسكنا في الفجيرة

بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وبتعليمات من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اعتمدت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة في اجتماعها الذي عقد صباح اليوم بوزارة شؤون الرئاسة إنشاء وإنجاز 70 مسكنا في إمارة الفجيرة بتكلفة إجمالية بلغت 63 مليون درهم تتضمن إنشاء وإنجاز 36 مسكنا في منطقة السيجي بقيمة 32 مليون درهم والتي تأتي بناء على مكرمة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومشروع إنشاء وإنجاز مجمع سكني مكون من 34 مسكنا في منطقة الحلاة بقيمة 31 مليون درهم.

كما وافقت اللجنة خلال الاجتماع على إعادة طرح مناقصة مشروع إنشاء وإنجاز 168 مسكنا للمواطنين في منطقة كلبا في إمارة الشارقة بعد تقسيمه إلى مجموعات .

وأشاد معالي أحمد جمعه الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وتوجيهات سموه الداعية إلى التنفيذ النوعي للمشاريع وفق أعلى معايير الصحة والسلامة لتحقيق الراحة والطمأنينة للمواطنين.

وقال معاليه إن العمل جار باستمرار وفق توجيهات القيادة الرشيدة الحريصة على تأمين الحياة الكريمة للمواطنين ولاسيما توفير المسكن الآمن وكل ما يتعلق به من خدمات وبنى تحتية .. مشيرا إلى أن هناك مشاريع خدماتية كبيرة سيتم استلامها قريبا جدا ستعود بالفائدة على المواطنين.

حضر الاجتماع سعادة راشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي وسعادة جبر السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة محمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه وسعادة فارس عبيد الظاهري مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وسعادة المهندس محمد إبراهيم الميل الوكيل المساعد لقطاع الإسكان والتخطيط الحضري بوزارة الأشغال العامة والمهندس محمد المعيني والسيد علي الدهماني .