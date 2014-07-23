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السبت المقبل.. محلب يفتتح ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة رسمياً

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أعلن المهندس هشام أبو سنة، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، أنه سيتم افتتاح ميدان المؤسسة رسمياً يوم السبت المقبل، وذلك بعد تأجيل افتتاحه بسبب حالة الحداد التى أعلنتها الدولة على شهداء الوادى الجديد، وذلك بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء على رأسهم الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، ومحافظ القليوبية المهندس محمد عبد الظاهر.

وأضاف أبو سنة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"ـ أن تكلفة تطوير ميدان المؤسسة وصلت لنحو 75 مليون جنيه، لافتاً إلى أن أعمال تطوير الميدان تضمنت إنشاء نفق للسيارات وكوبرى للسيارات بجانب ثلاثة كبارى للمشاه، وذلك للتيسير على المواطنين والمارة وتجنب وقوع .

وأشار أبو سنة إلى أن تم إنشاء 200 محل للباعة الجائلين، وذلك لتجنب وقوفهم فى الشارع وازدحام الميدان، بجانب أنه تم إنشاء موقف لسيارات السرفيس.

وأكد أنه جار تطوير شارع أحمد عرابى بمنطقة شبرا الخيمة وتطوير كورنيش بنها بجانب إنشاء نفق فى مدينة بنها، مؤكداً أن تكلفة هذه لأعمال وصلت لـ50 مليون جنيه، وأنه من المقرر الانتهاء من هذه الأعمال خلال شهرين.

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