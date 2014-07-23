محمد فاروق: أعد الأهلي بالحفاظ على مستوى ' قميص أبو تريكة '

وعد محمد فاروق لاعب الأهلي جماهير النادي الأحمر بالحفاظ على المستوى الذي اعتاد القميص رقم 22 على تقديمه.

وكان الأهلي قد قرر منح لاعبه الشاب محمد فاروق رقم 22 الذي تركه محمد أبو تريكة بعد اعتزال كرة القدم.

وقال فاروق لـFilGoal.com بعد مؤتمر تقديمه رسميا كلاعب في الأهلي منتقلا من المقاولون العرب: "رقم 22 يمثل حملا ثقيلا على أي لاعب".

وكشف اللاعب "لم أتحدث مع أبو تريكة في الحقيقة منذ توقيعي للأهلي، لم أستأذن أحدا في الحصول على القميص رقم 22".

ثم استدرك "أدرك قيمة القميص وأهميته.. أبو تريكة ليس لاعبا عاديا، بل رمز من رموز الكرة المصرية عبر تاريخها".

وأضاف "سأحاول وأعد بأن أحاول تقديم نفس الأداء الذي طالما قدمه القميص رقم 22 لجمهور الأهلي".