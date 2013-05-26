ارتفاع قتلى القصف المتواصل على القصير إلى 39 شخصا بينهم طفل

أفادت الهيئة العامة للثورة السورية بأن عدد القتلى الذين سقطوا جراء القصف المتواصل على مدينة القصير بريف حمص ارتفع إلى 39 بينهم طفل.

وقال الناطق باسم الهيئة العامة للثورة السورية هادى العبد فى تصريح خاص لقناة الجزيرة الاخبارية اليوم الأحد، إن ما لا يقل عن 39 شخصا قتلوا وأكثر من مائتين أصيبوا بمختلف أنواع الأسلحة التى قال إن حزب الله وحده استخدمها، مؤكدا أن عناصر الحزب وحدهم يديرون محاولات اقتحام القصير والعمليات العسكرية هناك.

وقال العبد الله، إن حزب الله لم يدخر أى نوع من الصواريخ إلا استخدمه ضد المنازل، مما أدى إلى وقوع معظم القتلى من المدنيين، وأكد أن مقاتلى المعارضة سمعوا على أجهزة اللاسلكى أن عناصر حزب الله يتلقون أوامر بتدمير القصير على أهلها.

من جهته، قال المتحدث باسم لجان التنسيق المحلية فى سوريا أبو الهدى الحمصى إن القذائف تنهال بمعدل ثلاثين قذيفة فى الدقيقة، مؤكدا أنه لا يوجد ممر آمن لخروج المدنيين.