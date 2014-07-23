لؤي وائل: أتيت لأكون المدافع الأساسي للأهلي

يستهدف لؤي وائل المدافع المنضم حديثا لصفوف الأهلي أن يصبح أساسيا ويلعب دورا رئيسيا في تتويج الفريق الأحمر بالبطولات.

لؤي وائل تألق في قطاعات الناشئين بالأهلي، وخرج في رحلة احتراف أوروبية مع نادي ترن أوت ثم ليرس البلجيكي.

وحصل الأهلي على خدمات لؤي وائل هذا الصيف، ليخلف وائل جمعة في الخط الخلفي للفريق الأحمر وينافس محمد نجيب وسعد سمير.

وقال لؤي وائل لـFilGoal.com: "أتيت لأكون المدافع الأساسي في النادي الأهلي".

وتابع "اللاعب الذي سيثبت نفسه سيلعب أساسيا، هذا هو شعار الأهلي، الفريق ليس ملكا لأحد من اللاعبين".

وأضاف "المنافسة قوية وصعبة في الخط الخلفي للأهلي، لكني لست قلقا.. سأثبت نفسي سريعا".