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بالفيديو..حاخام كندي: «نتنياهو» مثل الشيطان..وإسرائيل لايجب أن تكون موجودة أصلا

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«(نتنياهو) أنت مجرم»، هذه هي كانت الرسالة، التي وجهها عضو منظمة «يهود متحدون ضد الصهيونية»، الحاخام ييزرول ديفيد ويلس، في العاصمة الكندية، أوتاوا، أثناء مشاركته، مع عدد من الحاخامات في مظاهرة حاشدة إحتجاجا على الإعتداءات الوحشية على غزة.

وقال الحاخام: «إننى أعرف صحيفة (المصرى اليوم) جيدا وأريد أن أوجه من خلالها رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتانياهو، أقول له فيها أنت مجرم، ومسؤول عن إراقة الدماء، وعليك أن تتوقف عن قتل الأبرياء، وإحتلال غزة»، وأشار إلى «أنه من المحرمات في اليهودية إحتلال فلسطين، والعودة إلى الأراضى المقدسة».

وأضاف «ويلس»: «لا يجب أن تكون هناك دولة إسرائيلية»، واستند إلى الرسالة التي كان قد بعث بها الحاخام الأكبر، يوسف ديسنسكى، للأمم المتحدة في 16 يوليو 1947 يطالبها فيها بعدم الإعتراف بإقامة دولة إسرائيلية في المنطقة، وقال الحاخام: «للأسف فإنه في نفس اليوم 16 يوليو 2014 شاهدنا إعتداءات وحشية لهذه الدولة على قطاع غزة»، وأكد أن «اليهودية تقوم على التسامح والتعايش السلمى بين الناس، وهذا ما لايفعله الإسرائيليون الآن، بل يقومون بإحتلال وحشى لفلسطين ويقومون بقتل الأبرياء من الأطفال والنساء».

وتابع بقوله: «(نتنياهو) مثل الشيطان في الدولة الإسرائيلية التي لايجب أن تكون موجودة أصلا طبقا للديانة اليهودية، حتى لايكون هناك سفكا أكثر للدماء، ويجب التوقف فورا عن العمليات العدوانية ضد غزة لأن الله لم يأمر بذلك».

تجدر الإشارة إلى أن عددا من الحاخامات كانوا تصدروا المظاهرة حاملين لافتات كتب عليها: «اليهودية ترفض الدولة الإسرائيلية وأعمالها الوحشية في غزة»، و«اليهودية تدين الإرهاب بما في ذلك العقاب الجماعى للأبرياء من الأطفال والنساء»، و«اليهودية نعم والصهيونية لا»، كما هتفوا مع المتظاهرين: «الحرية لغزة الحرية لفلسطين».

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