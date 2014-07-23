ضبط 3 أشخاص مطلوبين على ذمة قضايا جنائية بقنا‎

تمكنت حملة أمنية بقنا من ضبط 3 أشخاص مطلوب ضبطهم وإحضارهم من النيابة العامة مطلوبين فى قضايا جنائية بقنا.

كان اللواء محمد كمال مدير أمن قنا قد تلقى أشارة بضبط 3 أشخاص بقنا ، وكشفت التحريات قيام حملة أمنية بضبط كلا من” محمد. ع . ح ” ومقيم بقرية السمطا بمركز دشنا مطلوب ضبط وإحضارة فى قضية شروع فى قتل و “أمين. م . أ ” -21 سنة- عاطل مطلوب فى قضية شروع فى قتل و “خالد . ع . م ” -52 سنة- عامل ومقيم بقرية الأوسط قامولا مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية حيازة سلاح نارى.

تحررت المحاضر الخاصة بالوقائع وتولت النيابة التحقيق.