لاعب برشلونة الجديد.. أغلى مدافع في العالم فوق الـ30

بات جيرمي ماتيو أغلى مدافع انتقل في العالم بعدما تخطى الـ30 من عمره، بعدما انضم رسميا إلى برشلونة ظهر يوم الأربعاء.

جيرمي ماتيو - والذي يبلغ من العمر 30 عاما، ويتمم الـ31 من عمره في شهر اكتوبر المقبل - انتقل إلى برشلونة مقابل 20 مليون يورو.

وهكذا بات مدافع فالنسيا السابق الأغلى في العالم على مستوى المدافعين، والـ5 في الترتيب إجمالا فيما يخص من تخطوا الـ30 عاما.

رود فان نيستلروي انضم إلى ريال مدريد قادما من مانشستر يونايتد وهو في الـ30 من عمره، مقابل 15 مليون يورو.

أوليفر بيرهوف انتقل من أودينيزي إلى ميلان وهو في الـ30 من عمره سنة 1998 مقابل 12 مليون يورو.

ميلان ضم فرناندو ريدوندو بعدما تخطى الأرجنتيني حاجز الـ30 مقابل 17 مليون يورو، وكانت صفقة فاشلة.

وأنجيلو بيروتزي الحارس الإيطالي الشهير انتقل إلى لاتسيو قادما من إنتر ميلان وهو فوق الـ30 مقابل 18 مليون يورو أيضا.

ثم يأتي دور ماتيو، والذي يتساوى مع كلود ماكليلي في المركز الخامس وكلاهما كلف ناديه 20 مليون يورو.. ماكليلي انتقل من ريال مدريد إلى تشيلسي، وجيرمي من فالنسيا إلى برشلونة.

زلاتان إبراهيموفيتش يأتي فوق هؤلاء، بعدما انتقل من برشلونة إلى ميلان وهو في الـ30 من عمره مقابل 21 مليون يورو.

ويعلو هؤلاء صامويل إيتو، ومعه دييجو ميليتو، وكل منهما كلف ناديه 25 مليون يورو.

وفي الصدارة يحل جابريل باتيستوتا عملاق الكرة الأرجنتينية والذي انتقل بعدما تخطى الـ30 من فيورنتينا إلى روما مقابل 32 مليون يورو.