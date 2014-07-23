بالصور.. لمدة ساعة «علم فلسطين» يحتل صفحة «نتنياهو» على «ويكيبيديا»

في إطار حرب المعلومات التي تدار بالتوازي مع الصراع الميداني بين إسرائيل وحركة «حماس»، تمكن قراصنة من استبدال الصفحة الخاصة برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على موقع «ويكيبيديا»، بصورة كبيرة لعلم فلسطين، ظهر الثلاثاء.

وبحسب مجلة «تايم» الأمريكية، لاحظ بعض المراقبين على مواقع التواصل الاجتماعي صورة «العلم» لمدة ساعة تقريباً قبل إعادة صفحة «نتنياهو» مرة آخرى.

فيما ذكر موقع «buzzfeed» الأمريكي أن التعديل أجري بواسطة مستخدم يدعى «TSKAero1»، مشير إلى أنه اعتاد تعديل مقالات أخرى على «ويكيبيديا» تتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، كان آخرها «هجوم إلكتروني» قام به قبل أيام من خلال تغيير وصف قوات الدفاع الإسرائيلية للعملية العسكرية إلى «حفنة من الأشخاص يقتلون بشكل عشوائي ودون ندم المدنيين الفلسطينيين الأبرياء».

وأجرى المستخدم أيضاً تعديلات على الصفحة الخاصة بالهجوم البري الإسرائيلي في غزة طالت عددا من الفلسطينيين المعتقلين في الفترة الأخيرة.