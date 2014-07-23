دراسة علمية: الصرف الصحي بمدينة الباجور سبب رئيسي في تلوث مياه الشرب بدلتا النيل

أكد الدكتور محمد البسطويسي، الأستاذ المساعد بالهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء، أن احدث الدراسات التطبيقية لتقنيات الاستشعار من البعد لخدمة المجتمع كشفت عن ان الصرف الصحى بمركز الباجور بمحافظة المنوفية يعد سببًا رئيسيا فى تلوث مياه الشرب والرى بدلتا نهر النيل .

وقال البسطويسى في تصريحات صحفية اليوم، إن شبكة الترع الرئيسية في مركز الباجور والتي تتفرع من الرياح المنوفي, مسئولة عن إمداد وتوزيع معظم مياه الري والشرب لبقية مناطق الدلتا شمالا ، كما أن المصارف الزراعية والتي تبدأ هي الاخرى من الباجور ، تمتد شمالا لخدمة الرقعة الزراعية وباتت تستقبل مؤخرا مياه الصرف الصحي من المحطات الحكومية ومن الاهالي في القرى التى لم يصلها الصرف الصحي .

واضاف انه لذلك تعتبر الباجور وقراها بوابة الري والصرف والشرب للمنوفية والغربية وكفر الشيخ, ومن ثم فإن تلوث شبكات الترع والمصارف في هذه المنطقة تحديدا يؤثر على الملايين من سكان الدلتا.

وأوضح البسطويسى أنه الأخطر من ذلك أن البناء الجيولوجي لهذه المنطقة سبب رئيسي في شحن وتغذية الخزان الجوفي بالدلتا، حيث تنكشف طبقات الرمال (الخزان الجوفي) على سطح الارض في شريط ممتد بقويسنا وبالتالي فان معدلات تسرب المياه بكافة انواعها إلى باطن الخزان الجوفي مرتفع جدا نظرا لقلة سمك طبقة الطينة السطحية في كثير من قرى المنطقة ، مشيرا الى ان إلقاء المخلفات في مصارف وترع المنطقة سوف يؤدي إلى المزيد من التدهور في مياه الخزان الجوفي والتي تغذي الكثير من قري الدلتا بمياه الشرب, كما تؤثر سلبيا على حالة مياه الري والبيئة بوجه عام في بقية المناطق.

واشار الى ان الدراسة اوصت بضرورة البدء الفوري في إستكمال مشروعات الصرف وخاصة في القرى الواقعة على فرع دمياط وترع الرياح المنوفي بالمنطقة نظرا لتعديات الاهالي عليها وتلوثيها بمياه الصرف ، و تجميع مياه الصرف من المحطات القائمة في خط طرد رئيسي يتجه شمالا بعيدا عن مناطق التربة الطينية الهشة والتربة الرملية لمنع دخول مياه الصرف الصحي الي الخزان الجوفي.

وذكر ان مشروع خط طرد رئيسي يعتبر أقل تكلفة من تغطية بعض أجزاء من المصارف بداخل بعض القرى والمتبع حاليا ، كما سيعمل على توفير مسطحات مائية نظيفة قابلة للاستزراع السمكي وتوفير فرص عمل محلية للشباب.