النيابة تقرر حبس متهمى كمين الخزان 4 أيام على ذمة التحقيق بسوهاج

قررت نيابة دار السلام بمحافظة سوهاج حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامهم بحيازة مواد مخدرة وحشيش ومقاومة السلطات عقب القبض عليهم اثناء عبورهم كمين الخزان جنوب سوهاج عند نقطة الحدود مع محافظة قنا وعند اشتباه قوة الكمين فى راكبى السيارة و بإستيقافهم حاولوا الهرب تاركين السيارة إلا أن القوات تمكنت من ملاحقتهم والسيطرة عليهم وضبطهم وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 5 طربة لجوهر الحشيش المخدر.

كان اللواء إبراهيم صابرمدير امن سوهاج تلقى بلاغ يفيد ضبط سيارة نقل سوهاج بقيادة “وائل س-ع” -22 سنة- سائق مقيم نجع العزبة البلابيش قبلي دائرة المركز وبرفقته “عبد الرحيم ع-ع” -20 سنة-عامل مقيم بذات الناحية و”على ا-م” -29 سنة- عامل ويقيم نجع عزوز مركز دشنا ” قنا حاول المتهمون حال إستيقافهم الهرب تاركين السيارة إلا أن القوات تمكنت من ملاحقتهم والسيطرة عليهم.

تم ضبط المتهمون وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 5 طربة لجوهر الحشيش المخدر وأثناء محاولة القبض على المتهمين قام شخصان يرجح أنهما من أقارب المذكورين يستقلان دراجة بخارية بالمنطقة الجبلية المحاذية للكمين بإطلاق بعض الأعيرة النارية باتجاه القوات التي بادلتهم إطلاق الأعيرة النارية الأمر الذي أجبرهم على الفرار بتلك المنطقة ولم ينتج عن ذلك إصابات بالكشف عن المذكورين جنائيًا تبين أن الأخير محكوم عليه هارب بالإعدام شنقا.