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مزارع يقتل ابن عمه بسبب الخلاف على أسبقية المرور بقنا‎

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مزارع يقتل ابن عمه بسبب الخلاف على أسبقية المرور بقنا‎ مزارع يقتل ابن عمه بسبب الخلاف على أسبقية المرور بقنا‎

أرشيفية

أنهى مزارع حياة ابن عمة أثر قيامه بإطلاق النيران عليه بسبب الخلاف على أسبقية المرور بالجرار الزراعى بقرية السمطا بمركز دشنا.

كان اللواء محمد كمال مدير أمن قنا قد تلقى أخطارا بمصرع مزارع بدشنا ، وكشفت التحريات قيام ” عبد الله .ا. ع ” مزارع ومقيم بقرية السمطا بإطلاق النيران على ابن عمه المدعو ” عبد العزيز . س. ع ” -17 سنه- فأصابه بطلقات نارية أودت بحياته وذلك بسبب الخلاف على أسبقية المرور بالجرار الزراعى .

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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