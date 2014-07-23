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محافظ السويس يسلم الكئوس للفرق الفائزة بدورة سليم الحي الرمضانية‎

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محافظ السويس يسلم الكئوس للفرق الفائزة بدورة سليم الحي الرمضانية‎ محافظ السويس يسلم الكئوس للفرق الفائزة بدورة سليم الحي الرمضانية‎

محافظ السويس يسلم الكئوس للفرق الفائزة

حضر اللواء العربي السروي محافظ السويس نهائيات الدورة الرمضانية بمركز شباب سليم الحى بين فريق سي سايد وفريق العويضات والذي انتهي بفوز سي سايد بأربع أهداف دون مقابل.

اشترك في الدورة 36 فريقا على الملعب الخماسى المفتوح بسليم الحى والتي تم اطلاق اسم المرحوم الشاب محمد مصطفي ابن المركز عليها بحضور المهندس محمد مرسي السكرتير العام والمهندس حسن كامل السكرتير العام المساعد للمحافظة و الكابتن جمال حسب النبى مدير عام المديرية والكابتن سعيد محمد وكيل المديرية والكابتن كمال فريد الملك وجمال عبد الناصر رئيس مجلس ادارة مركز شباب سليم الحي وروساء مجالس مراكز الشباب والاندية و مديري الأدارت بالشباب والرياضة واعضاء مجلس ادارة مركز سليم الحى.

وفي نهاية اللقاء قام اللواء العربي السروي محافظ السويس بتوزيع الكئوس على الفرق الفائزة بالمراكز الاول والثاني والثالث وكاس احسن مشرف,و ادارى و لاعب, و مدرب.

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