ضبط ممرضة استولت على جهاز الصدمات الكهربائية بمستشفى بشبرا الخيمة

نجحت أجهزة الأمن بشبرا الخيمة في القاء القبض على ممرضة استولت على جهاز الصدمات الكهربائية بمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة.

تلقى المقدم حسن مكاوى معاون الضبط بقسم اول بلاغ من هانم طه خالد ابو العلا -33 سنة- ممرضه بقسم الباطنة بمستشفى ناصر العام باكتشافها باختفاء جهاز الصدمات الكهربائية الخاص بقسم الباطنة منذ 3 أيام وبتفريغ أشرطة كاميرا المراقبة تبين قيام “تهانى م م” -34 سنة- ممرضة بقسم الاستقبال بذات المستشفى بالاستلاء على الجهاز.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمة ، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتم ضبط الجهاز المستولى عليه بإرشادها ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1490 جنح قسم اول شبرا الخيمه لسنة 2014 ، وجارى العرض على النيابه العامة.