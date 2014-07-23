تطوير الطريق المؤدي الى محافز من تقاطع 10 بالشارقة

اكدت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة انها تقوم حاليا بعمل دراسة فعلية للطريق المؤدي من التقاطع رقم 10 على طريق الذيد والمتجه الى منطقتي محافز وبالرشيد، وذلك بعد الشكاوي المتعددة التي تصل الى الهيئة بسبب صعوبة السير على هذا الطريق، ناهيك عن ذلك الحوادث المرورية المتكررة بسبب الجمال السائبة على هذا الطريق، بسبب عدم وجود سياج تمنع مرور الحيوانات السائبة.

جاء ذلك خلال مداخلة المهندس سليمان الهاجري مدير هيئة الطرق والمواصلات لشؤون الطرق مع برنامج "الخط المباشر" الذي يبث عبر اذاعة وتلفزيون دولة الامارات العربية المتحدة من الشارقة مع الاعلامي محمد ماجد السويدي، وذلك ردا على شكوى المواطن (حميد) عن هذا الطريق.

وقال المهندس سليمان الهاجري: ان الهيئة قامت بعمل مسح شامل لهذا الطريق الذي يبلغ طوله 11 كيلومترا، وتبين انه يحتاج الى اعمال صيانة شاملة واحلال جزء كبير من الطريق، مشيرا الى ان الطريق كان مرصوفا في السابق بطريقة لا تتناسب من المواصفات العالمية لرصف الطرق، حيث يخدم هذا الطريق القانطين في منطقة بالرشيد ومحافز.

واضاف المهندس الهاجري: قمنا بدراسة المنطقة، وتبين خلال الدراسة الى المنطقة تحتاج لاعادة انشاء وتصميم هذا الطريق، كما تبين لنا ان المشكلة الكبرى تقع في الجزء الاول من الطريق والذي يمتد من التقاطع رقم (10) في طريق الذيد والمتجه الى منطقة محافز، اما الاجزاء الاخرى فان الاضرار بها بسيطة ويمكن فقط تصليحها.

وكشف مدير هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة لشؤون الطرق سيتم اعادة الطريق وتوسيعه ليكون طريق مزدوج ومسربين في كل اتجاه، ووضع اشارات تحذيرية على هذا الطريق الحيوي، وذلك ليكون طريقا انسيابي الحركة وحسب التطور السريع الذي تشهده المنطقة، مشيرا الى انه سيتم ايضا وضع سياج على طول الطريق لمنع دخول الحيوانات السائبة على الطريق.

ومن ناحية اخرى اوضح المهندس سليمان الهاجري انه بدأ بالفعل العمل في الطريق المؤدي من الجسر رقم (5) على طريق الذيد والمتجه الى منطقة الرحمانية، حيث تم مؤخرا ترسية هذا المشروع على احدى الشركات المحلية، ومن المتوقع ان يتنهي العمل في هذا المشروع في الربع الثاني من العام المقبل 2015.

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