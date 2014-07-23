أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

محلب يطالب بتخفيض نفقات بعثات مصر الخارجية

Google+ Print
محلب يطالب بتخفيض نفقات بعثات مصر الخارجية محلب يطالب بتخفيض نفقات بعثات مصر الخارجية

إبراهيم محلب

وجه المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بمزيد من تخفيض نفقات بعثات الخارجية ، حيث بلغ متوسط نسبة التخفيض من 15 الى 16 %
> وقال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى بيان للوزارة اليوم الاربعاء  إنه قام برفع نتائج إجتماعات اللجنة الوزارة المشكلة لخفض نفقات بعثات مصر الخارجية إلي المهندس ابراهيم محلب والذي وجه بضرور زيادة نسبة التخفيض في نفقات مختلف البعثات الخارجية ، مشيرا الي انه سيتم اعادة عقد الاجتماعات وبحضور كافة الاطراف حتي يتسني الوصول الي نسب التخفيض المطلوبة.

وأوضح “عبد النور” أنه عقد عددًا من الإجتماعات المكثفة مع الوزارات، والجهات المعنية بالتمثيل الخارجى لمصر والتى تشمل وزارات الخارجية والسياحة والقوى العاملة والتعليم العالى والثقافة والصحة والتجارة بالإضافة إلى الهيئة العامة للإستعلامات فى إطار خطة ، لترشيد إنفاق بعثات مصر الخارجية حيث تم إستعراض حجم الإنفاق الحكومى فى كل جهة وكيفية ترشيد هذا الإنفاق من خلال تحقيق التنسيق والتكامل بين كافة البعثات وبما لا يؤثر على أداء وتواجد مصر الخارجى.

وقال الوزير إن كافة الجهات المعنية بالتمثيل الخارجى تفهمت تماماً رغبة الحكومة فى إجراء هذا التخفيض والذى يأتى ضمن خطة شاملة لترشيد الإنفاق الحكومى بصفة عامة ،خاصة خلال الظروف الراهنة ووجود عجز كبير في الموازنة العامة للدولة وهو الامر الذي تطلب تدخلاً عاجلاً لمواجهة هذا العجز ، مشيرا الي ان الاجتماعات اسفرت عن اجراء تخفيض في نفقات البعثات الخارجية بنسب تخفيض تفاوتت بين الجهات.. وذلك طبقا لطبيعة عمل كل جهة علي حدة حيث بلغت نسبة المتوسط العام للتخفيض من 15 الى 16 % .

وكان المهندس ابراهيم محلب، قد وجه بتشكيل لجنة برئاسة السيد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعضوية السيد/ هشام زعزوع وزير السياحة والسيدة /ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة الي جانب ممثلين للوزارات المعنية بالتمثيل الخارجي لدراسة اجراء التخفيض في نفقات البعثات الخارجية لمصر

أ  ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية