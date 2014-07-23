محلب يطالب بتخفيض نفقات بعثات مصر الخارجية

وجه المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بمزيد من تخفيض نفقات بعثات مصر الخارجية ، حيث بلغ متوسط نسبة التخفيض من 15 الى 16 %

> وقال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى بيان للوزارة اليوم الاربعاء إنه قام برفع نتائج إجتماعات اللجنة الوزارة المشكلة لخفض نفقات بعثات مصر الخارجية إلي المهندس ابراهيم محلب والذي وجه بضرور زيادة نسبة التخفيض في نفقات مختلف البعثات الخارجية ، مشيرا الي انه سيتم اعادة عقد الاجتماعات وبحضور كافة الاطراف حتي يتسني الوصول الي نسب التخفيض المطلوبة.

وأوضح “عبد النور” أنه عقد عددًا من الإجتماعات المكثفة مع الوزارات، والجهات المعنية بالتمثيل الخارجى لمصر والتى تشمل وزارات الخارجية والسياحة والقوى العاملة والتعليم العالى والثقافة والصحة والتجارة بالإضافة إلى الهيئة العامة للإستعلامات فى إطار خطة الحكومة، لترشيد إنفاق بعثات مصر الخارجية حيث تم إستعراض حجم الإنفاق الحكومى فى كل جهة وكيفية ترشيد هذا الإنفاق من خلال تحقيق التنسيق والتكامل بين كافة البعثات وبما لا يؤثر على أداء وتواجد مصر الخارجى.

وقال الوزير إن كافة الجهات المعنية بالتمثيل الخارجى تفهمت تماماً رغبة الحكومة فى إجراء هذا التخفيض والذى يأتى ضمن خطة شاملة لترشيد الإنفاق الحكومى بصفة عامة ،خاصة خلال الظروف الراهنة ووجود عجز كبير في الموازنة العامة للدولة وهو الامر الذي تطلب تدخلاً عاجلاً لمواجهة هذا العجز ، مشيرا الي ان الاجتماعات اسفرت عن اجراء تخفيض في نفقات البعثات الخارجية بنسب تخفيض تفاوتت بين الجهات.. وذلك طبقا لطبيعة عمل كل جهة علي حدة حيث بلغت نسبة المتوسط العام للتخفيض من 15 الى 16 % .

وكان المهندس ابراهيم محلب، قد وجه بتشكيل لجنة برئاسة السيد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعضوية السيد/ هشام زعزوع وزير السياحة والسيدة /ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة الي جانب ممثلين للوزارات المعنية بالتمثيل الخارجي لدراسة اجراء التخفيض في نفقات البعثات الخارجية لمصر

أ ش أ