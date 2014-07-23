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أنصار الإخوان يشعلون سيارة عميد بمصلحة السجون بالعمرانية

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أنصار الإخوان يشعلون سيارة عميد بمصلحة السجون بالعمرانية أنصار الإخوان يشعلون سيارة عميد بمصلحة السجون بالعمرانية

أرشيفية

أشعل عدد من عناصر تنظيم الإخوان النيران فى سيارة عميد بمصلحة السجون أمس الثلاثاء، أثناء مشاركتهم فى مسيرة بمنطقة العمرانية ، كشفت التحريات التى جرت بمعرفة اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة للمباحث، أنه أثناء سير العميد مصطفى عبد القادر ضابط بمصلحة السجون فى بسيارة ” بوكس ” متوجه إلى منزله في شارع ضياء حسن متفرع من شارع فيصل بمنطقة العمرانية فوجئ بمسيرة للأنصار الإخوان تضم قرابة 300 شخصًا هاجموا السيارة وألقوا عليها زجاجات المولوتوف.

أسفر إلقاء عبوات المولوتوف  عن احتراق السيارة بالكامل ، وتمكن عميد الشرطة من الخروج من السيارة قبل إصابة بحروق، وعقب الحادث توجه إلى قسم شرطة العمرانية وتقابل مع المقدم علاء فتحى رئيس المباحث وحرر محضر بالواقعة.

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