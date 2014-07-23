600 حكم ضد محافظ كفر الشيخ لصالح العاملين بالمحافظة بأحقيتهم في مكافأت‎

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 600 حكم ضد محافظ كفر الشيخ لصالح العاملين بمحافظة كفر الشيخ والوحدات الادارية المختلفة التابعة لها.

وقال العاملون انهم لم يجدوا سوى منصة القضاء الإدارى حصنا للاحتماء به للحصول على حقوقهم المالية والوظيفية بعد ان بات هو المكان الوحيد لسماع صوتهم ومطالبهم المشروعة خاصة ازاء تعنت الجهة الادارية ضدهم واصرارها على سلب حقوقهم المالية دون وجه حق ,فى الوقت الذى يتعرضون فيه لظروف صعبة وضغوط الحياة وغلاء المعيشة.

قضت المحكمة في 300 دعوى بإلزام محافظ كفر الشيخ بان يؤدى إلى العاملين بالوحدات التابعة لمحافظة كفر الشيخ الحافز الشهرى المقرر بالقانون رقم 114 لسنة 2008 وقرار وزير التنمية الادارية رقم 51 لسنة 2008 بنسبة 50 % من الاجر الاساسى وزيادتها إلى 200% اعتبارا من 1 يوليو2011 وألزمت المحافظ المصروفات.

قالت المحكمة فى تلك الدعاوى ان المشرع رعاية منه للعاملين اجاز للسلطة المختصة وضع نظام للحوافز يساهم فى تحقيق أهداف الوحدة وترشيد الاداء ولو ادى ذلك إلى تجاوز نهاية الربط المقرر للدرجة الوظيفية وانه سعيا من المشرع فى رفع مستوى دخل العاملين بوحدات الادارة المحلية منحهم حافز اثابة إضافى شهرى بنسبة 50% ثم صدر مرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 بزيادة الحوافز والبدلات ومقابل الجهود غير العادية والمكافات الشهرية والسنوية إلى 200% من الاجر الاساسى بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة.

وأضافت المحكمة انه يجوز الجمع بين مقابل الجهود غير العادية والاعمال الاضافية الذى يجرى منحه طبقا للمادة 46 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وبين الحوافز المادية والمعنوية التى يجوز للسلطة المختصة تقريرها طبقا للمادة 50 من ذات القانون اذ لكل منهما مجال استحقاقه ويستقل كلاهما من حيث الاهداف الداعية الى تقريرهما او من حيث الشروط الحاكمة لاستحقاقهما.

كما قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد خفاجى فى 200 دعوى اخرى بإلزام محافظ كفر الشيخ بان يؤدى إلى العاملين والعاملات بوظائف التدريس والتوجيه ووكلاء المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة بالتربية والتعليم فى صرف مكافاة الانشطة التربوية والريادة العلمية بالنسب المقررة لكل وظيفة على حدة وألزمت المحافظ المصروفات.

وقالت المحكمة فى هذه الدعاوى ان المشرع قررمنح مكافاة الانشطة التربوية والريادة العلمية للعاملين من شاغلى وظائف التدريس والتوجيه بمدارس التعليم الاساسى بحلقتيها الابتدائية والاعدادية ومدارس المرحلة الثانوية ومدارس التربية الخاصة ووكلاء المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة الذين يشاركون بالانشطة التربوية المدرسية بصفة اصلية او الريادة العلمية من خلال الوظيفة التى يشغلونها اما العاملين بغير وظائف التدريس فانهم يستحقون حافز شهرى بفئات أقل.

وأضافت المحكمة ان هؤلاء المدرسين قدموا خدمات ممتازة واقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الاداء التدريسى وتوفير الفقات المدرسية مما يتعين معه على المحافظ صرف تلك المكافاة لهم.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد خفاجى فى 50 دعوى كذلك بإلزام محافظ كفر الشيخ بان يؤدى إلى 50 ممرضة بالمستشفيات بمحافظة كفر الشيخ مقابل الجهود غير العادية بنسب مختلفة حسب الوظيفة التى تشغلها كل منهن وألزمت المحافظ المصروفات.

وقالت المحكمة فى تلك الدعاوى ان المشرع رعاية منه لافراد هيئة التمريض بقطاع الرعاية العلاجية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والقروية التابعة لوزارة الصحة قرر منحهم مقابل الجهود غير العادية طبقا للنسب والقواعد والضوابط الواردة به وذلك نظير ما يبذلونه من جهد لتطوير الاداء بالمستشفى والاشراف على اعمال التمريض.

كما قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد خفاجى فى 50 دعوى ايضا بإلزام محافظ كفر الشيخ بصرف الاجر الإضافى عن ساعات العمل الإضافية التى كلفوا بها من جهة عملهم وألزمت المحافظ المصروفات.

قالت المحكمة فى تلك الدعاوى ان العامل الذى يكلف من الجهة المختصة بالعمل ساعات إضافية زائد عن ساعات العمل الرسمية يستحق اجرا إضافيا عن هذه الساعات الإضافية طبقا للنظام الذى تضعه السلطة المختصة الذى يبين الحدود القصوى لما يجوز ان يتقاضاه العامل من مبالغ فى هذه الاحوال فاذا لم تضع السلطة المختصة نظاما للمقابل المستحق للعامل عن ساعات العمل الإضافية التى يكلف بها فان العدالة تقتضى ان يصرف له عن هذه الساعات الزائدة اجرا إضافيا بنسبة ما يتقاضاه من اجر عن ساعات العمل الرسمية طالما ان الادارة لم تصرف له عنها اجرا او تمنحه اياما عوضا عنها.