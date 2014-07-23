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رسميا.. الأهلي يستبعد شكري مع معوض

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رسميا.. الأهلي يستبعد شكري مع معوض رسميا.. الأهلي يستبعد شكري مع معوض

أعلن الأهلي رسميا استبعاده أحمد شكري لاعب وسط الفريق ومعه الظهير الأيسر المخضرم سيد معوض.

وكان الأهلي قد استبعد عددا كبيرا من اللاعبين لتنظيم صفوفه تحت قيادة خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الإسباني.

رحل عن الأهلي سيد معوض، شهاب الدين أحمد، السيد حمدي، أحمد رؤوف وأحمد نبيل "مانجا" وأحمد شديد قناوي.

وقال وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي لـFilGoal.com: "اليوم نعلن بشكل رسمي الاستغناء أيضا عن أحمد شكري".

وكان شكري قد انضم للأهلي عام 2005، كسب صفة الواعد لفترة طويلة لكنه حتى بلغ الـ25 من عمره لم ينجح في الاحتفاظ بمكان كأساسي في فريق الشياطين الحمر.

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