كيف يتم إضافة الألياف إلى الطعام؟

تسأل قارئة كيف يمكننى إضافة الألياف إلى طعامى حيث إننى لا أعرف الوسيلة؟

تجيب على هذا التساؤل دكتورة شريفة أبو الفتوح استشارى التغذية العلاجية قائلة قد يتم إضافه الألياف إلى الطعام اليومى بطريقة بسيطة جدا، وغير مكلفة حيث إن الاختيارات متعددة فمثلا:-

> فى الصباح:- تناول بليلة القمح أو الكورن فليكس، فى حدود نصف كوب يوفر كمية من الألياف لا بأس بها، كذلك تناول أكبر الملئ بالردة بدلا من الخبز الأبيض، عند القيام بعمل حلوى مثل الكيك فمن الأفضل استخدام الدقيق الكامل بدلا من الدقيق الأبيض.

فى الغداء:- يتم اختيار الأرز الأسمر بقشره وهو متوفر الآن بالأسواق بدلا من الأرز الأبيض وتناول السلطة مع مراعاة مضغها جيدا ( يجب أن نعرف أن لا يجب أن تقطع الخضراوات قطع صغيرة حتى تحتفظ بفيتاميناتها)، تناول الخضراوات المطلوبة على البخار واستبدلوا اللحوم فى وجباتكم بالفاصوليا، البيض أو العدس مرتين فى الأسبوع على الأقل، مع مراعاة تناول الفاكهة الطازجة والحرص على عدم تقشيرها.

العشاء:- عند عمل ساندوتشات يراعى اختيار الخبز الأسمر ومن الممكن تناول السلاطة وإضافة نصف كوب من الحمص أو العدس.

وأخيرا عند تناول وجبات صغيرة بين الثلاث وجبات يراعى أن تكون مليئة بالألياف مثل الفشار، أو المكسرات الطازجة غير المملحة.