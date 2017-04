فيلم كوميدي جديد للممثل Steve Carell

كشفت شركة Walt Disney Pictures أنها تحضّر حالياً لفيلم كوميدي بعنوان Brooklyn Family Robinson سيؤدي دور البطولة فيه الممثل Steve Carell وسيشارك أيضاً في إنتاجه، كتب له السيناريو David Renolds. تدور قصة الفيلم حول أب قرر الانتقال مع عائلته من نيويورك للعيش على جزيرة إستوائية. يذكر أن للممثل Steve Carell فيلمين نحن بانتظارهما هذا العام، الأول درامي بعنوان Foxcatcher يشاركه فيه البطولة Channing Tatum و Mark Ruffalo والثاني كوميدي وعائلي من إنتاج Walt Disney Pictures بعنوان Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day وهو من بطولة Jennifer Garner و Bella Thorne.