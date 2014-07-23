تايلور سويفت تحتفل ببلوغ سيلينا غوميز عامها الـ22

رغم كل الخلافات التي حدثت بين النجمة Selena Gomez وصديقتها النجمة Taylor Swift بسبب النجم المشاكس Justin Bieber، ورغم أنّ Gomez اختارت أن تمضي عيد ميلادها مع صديقتها الجديدة Cara Delevingne، إلا أنّ Taylor احتفلت بعيد ميلاد صديقتها القديمة على طريقتها الخاصة.

وهنّأت Taylor النجمة التي انفصلت مؤخراً عن حبيبها، بمناسبة عيد ميلادها الـ 22 عبر حسابها على موقع "Instagram"، فنشرت صورة لها وهي ترتدي قلادة عليها حرف "S"، وعلقت قائلة: "عادة حرف الـ "S" يعني Swift، لكني ارتديها اليوم لأن Selena أصبح عمرها 22".

يذكر أن Selena Gomez احتفلت بعيد ميلادها الـ 22 في مدينة سانت تروبيه الفرنسية التي تطل على البحر المتوسط، مع صديقتها عارضة الأزياء البريطانية Cara Delevingne، بالإضافة إلى شخص آخر غير معروف.