24/30 عين على الشاشة: أفضل الثنائيات الرومانسية في رمضان 2014

برزت في بعض الأعمال الدرامية قصص حب رومانسية بعضها جميل كحب بوسي وسيف، وبعضها الآخر راسخ رغم تقدم العمر كحب بهجت وعائشة، وبعضها مدمر كحب غالية وصابر، وبعضها مستحيل ومحرم كحب جاد وليلى، وتألق عدد لا بأس به من نجوم ونجمات الدراما في ثنائيات رومانسية ناجحة أحبها الجمهور جعلنا نختار من بينها 10 "كوبل" (ثنائي) لتختاروا من بينهم أفضل وأجمل ثنائي أقنعكم بأدائه الرومانسي والدرامي؟

قصي خولي وغادة عادل في "سرايا عابدين": حب مزيج من الشهوة والسلطة

رغم أن النساء تحت أمره وطلبه، يعشق الخديوي اسماعيل (قصي خولي) شمس قادين (غادة عادل) لأنها مختلفة ودافئة وجريئة عاطفياً معه أكثر من كل النساء اللواتي عرفهنّ وعاشرهنّ، فتصبح خلال وقت قصير حبيبته المفضلة دون كل زوجاته وجواريه. وهو لا يدري أنها تهوى السلطة وتريد السيطرة عليه لزيادة نفوذها في قصر عابدين، فهل يستمر حبه لها أم يتراجع أمام حبيباته الجديدات؟

خالد أمين ونور في "حب في الأربعين": حب جديد

يؤجر الدكتور جاسم (خالد أمين) أرمل وأب وحيد لثلاث بنات شقته لسيدة الأعمال القوية الشخصية الأربعينية لولوة (نور)، ويميل قلبه إليها. لكنهما لا يستطيعان التفاهم ويتشاجران بشكل دائم لإخفاء ميلهما المتبادل على غرار أبطال روايات عبيرالرومانسية الخيالية، وعلاقتهما الرومانسية بين مدّ وجزر طوال الوقت فهل يتزوجان أم يفترقان جراء خجلهما من حبهما الأربعيني؟

محمد إمام وتارا عماد في "صاحب السعادة": حب صلب لا يستسلم

عشق ضابط الأمن سيف (محمد إمام) بوسي (تارا عماد) من النظرة الأولى. فصار يطاردها باستمرار حتى أوقعها في حبه ، واتفقا على الزواج. لكن والده وزير الداخلية (خالد زكي) عارض زواجهما لاعتقاده أن عائلتها لا تليق بعائلته جراء وقوع والدها بالديون وزجّ إسمه بفضيحة أخلاقية رغم ثبوت براءته منها، لكنهما يتحديان ظروف عائلتيهما ويتمسكان ببعضهما رغم إلغاء والده حفل زواجهما فهل ينتصر الحب أم تنتصر سلطة الأب؟

يوسف الخال ونادي نجيم في "لو": حب محرّم لا مستقبل له

تخوض الزوجة والأم الحسناء ليلى (نادين نجيم) علاقة حب محرّمة مع الفنان التشكيلي الوسيم جاد (يوسف الخال) الذي يمنحها مشاعر الحب والرغبة الجامحة المحرومة منها منذ سنوات طويلة جراء إنشغال زوجها غيث (عابد فهد ) عنها بعمله، الذي يصحو على خيانتها متأخراً. لكنه لم يفقد توازنه وآثر السكوت على خيانتها حتى لا يسيء لشرف ابنتهما ،وتنطفىء مشاعر الإنتقام في داخله حين يعرف أن ليلى مصابة بالسرطان، فيعتني بها في أيامها الأخيرة ويقرر الإنتقام من العشيق فهل يفعل؟

وقد تفوق يوسف الخال بهذا العمل على شريكه بالبطولة عابد فهد الذي اعترف مؤخراً مع نيشان أنه تعب وأصيب بإنفلونزا جراء تصوير المشاهد في الجبل ما انعكس سلباً على أدائه، والمؤكد أن نادين نجيم ويوسف الخال أحدث ثنائي رومانسي ناجح على الشاشة، بينما عابد فهد تفوق مع سيرين عبد النور في مسلسل "لعبة الموت" العام الفائت كثنائي على زميله ماجد المصري، فيما تفوّق يوسف الخال عليه كثنائي مع نادين نجيم في "لو".

عادل إمام ولبلبة في "صاحب السعادة": حب يتحدى الزمن

يمثل بهجت بيك (عادل إمام) وزوجته عائشة (لبلبة) في مسلسل "صاحب السعادة" نموذج الزواج المتين السعيد المستمر من أربعة عقود وأكثر، نتيجة الحب والوفاء والإخلاص الذي لا تهزمه ظروف الحياة الصعبة وأزماتها العائلية والإقتصادية، ويعدّان ثنائياً رومانسياً مرحاَ متقدمان في السن جسدياً. لكنهما مازالا يعيشان شباب الحب ووهجه.

مكسيم خليل ودانة مارديني في "حلاوة الروح": حب يولد في رحم الموت

تتعرف خرّيجة الإعلام الصغيرة السمراء سارة (دانة مارديني) على الشاب الوسيم اسماعيل (مكسيم خليل). فتشعر تجاهه براحة وأمان غريبين من النظرة الأولى،وتسبقه بالميل إليه قبل ميله إليها،وينجح بإقناعها بتصوير وإخراج فيلم وثائقي عن الأزمة السورية وصراعاتها العسكرية. فتلبي طلبه لثقتها به. واشترطت عليه إعادتها سالمة في حال تعرضت حياتها للخطر،وتقع في الأسر فيحاول إنقاذها،لينقذ حبهما الوليد معها،فهل ينجوان من حروب الكراهية ويزهر حبهما بعيداً عن الخطر؟

ميريام فارس وحسن الرداد في "إتهام": حب عاصف

تقع ريم (ميريام فارس) في فخ عصابة دعارة لكنها بفضل إيمان المحامي الشريف كامل (عزت أبو عوف) تنجو من براثنها وتثبت براءتها من تهمة آداب،وتتعرف على الشاب الوسيم خالد (حسن الرداد) إبن صديق المحامي ويقف هو الآخر إلى جانبها. لكنهما يحبان بعضهما تلقائياً من اللقاء الأول، لكن زواجها وترملها من صديق والده يحول دون ارتباطهما،وعندما تعرف ريم بأن لوالده علاقة بالعصابة،توقعه في حبالها للسيطرة عليه والإنتقام منه،فهل تحقق ريم إنتقامها للنهاية أم يطفىء نار الحب لهيب الشر والإنتقام في داخلها؟

أحمد السعدني وهيفاء وهبي في "كلام على ورق": حب عابر كحلم ليلة صيف

دخول حبيبة (هيفاء وهبي) القسري لعالم الدعارة المظلم، وارتباطها برئيسيه مجدي بالزواج (أشرف زكي) وناصر(ماجد المصري ) بعلاقة عاطفية سابقة، لم يمنعها من الوقوع في حب الروائي الشاب حمزة (أحمد السعدني) الذي يحبها هو الآخر ويسامحها على ماضيها الملوث. لكن مقتله بظروف غامضة يوقعها في ورطة خطيرة مع القانون.

نيللي كريم وأحمد داود في "سجن النسا": ومن الحب ما قتل

حب غالية (نيللي كريم) لسوّاق المكروباص العابث صابر (أحمد داود) اللامحدود الذي تتنازل بحب عن نفسها له قبل الزواج وعن مالها. فيرد لها الحب بالغدر،بزواجه من فتاة غيرها ثرية وإبنة صاحب معرض سيارات ،وعندما تتوفى خلال ولادتها يعود لها فتتزوجه وتحمل منه لكنه يخونها مع صديقتها نوارة دون علمها،وحين يزوره حماه في منزلهما، مطالباً بأقساط باصين اشتراهما منه،يحدث شجار كبير بين صابر وغالية، فيطعن صابر حماه بالخطأ ويموت، وتلصق التهمة بها بعد أن تشهد نوارة زوراً ضدها ويحكم عليها بالسجن سبع سنوات مع الأشغال،ويؤدي بها حب الرجل الخطأ إلى الإتهام بجريمة قتل،وتحولها من سجّانة إلى سجينة بين ليلة وضحاها.

ياسين وليلى في "فرق توقيت" : حب ناضج

جو الإثارة والغموض والمنافسة والمشاكل لا يمنعان ياسين (تامر حسني) بعد خيبتين عاطفيتين من الإلتفات إلى مكانة صديقته المطلّقة ليلى (نيكول سابا) في قلبه،وبعد توسطه مراراً في سبيل إعادتها لطليقها طارق، يقرر فجأة الزواج منها لأنها حبه الناضج الأكيد. لكن محاولة قتله تغير كل شيء،فهل يواصل حبه الناضج أم تتكشف أسرار خطيرة تحول بين اجتماعهما برباط رسمي؟

من هو أفضل وأجمل ثنائي درامي في رمضان 2014؟