"سيدتي" في منزل سلمى رشيد وتؤكد: لن أستمر في الفن

المغربية سلمى رشيد بمشاركتها في مهرجان "موازين" مؤخراً الرهان على قدراتها الغنائية على مسرح يستقطب كبار النجوم في العالم العربي. "سيدتي" زارتها في منزلها في المغرب والتقتها في حوار فني امتدّ أيضاً ليشمل دخولها المطبخ لإعداد طبق رمضاني تكتشفون تفاصيله في صفحات المطبخ:

كيف هي أصداء أغنيتك الأولى «إحساس»؟

بالرغم من أن الأغنية لم تطلق كاملة وتمّ إطلاق «البرومو» فقط، إلا أن أصداءها جيدة بل ممتازة؛ حيث يصلني العديد من الإطراءات من المعجبين الذين اختار بعضهم تسجيل الأغنية بأصواتهم ونشرها على «اليوتيوب»، وهذا ما يسعدني حقاً ويجعلني أجتهد في الاختيارات القادمة.

كيف تقيّمين مشاركتك في مهرجان «موازين» في نسخته الثالثة عشر؟

أفتخر بمشاركتي في مهرجان «موازين» ـ إيقاعات العالم ـ خصوصاً أن المهرجان أصبح حلماً لكل فنان عربي وأجنبي ومغربي. فالصعود على إحدى منصاته عنى لي الكثير، فأنا أصغر فنانة تشارك في «موازين». في بداية الأمر كنت مرعوبة، لكن سرعان ما اختفت رهبة المسرح بعدما شاهدت الجمهور يحمل لافتات وصوراً ويحتفلون بعيد ميلادي قبل اليوم المحدد بـ 13 يوماً.

ما سبب تأجيل «الديو» بينك وبين الفنان وائل جسار في مهرجان «موازين»؟

كل ما قيل حول أسباب تأجيل «الديو» أخبار غير صحيحة. كل ما في الأمر أن الفكرة عرضت علينا قبل المؤتمر الصحفي بلحظات. لذلك، لم يكن الوقت مناسباً للتحضير والاستعداد.

من النجم الذي تتمنين تقديم «ديو» معه؟

حالياً، أفضّل أن أثبت وجودي بنفسي بعيداً عن أي «ديو».

لكن، أكيد هناك اسم معيّن تفكّرين به في المستقبل؟

لأول مرة سأقول عبر «سيدتي» إنني لن أتمّ مشواري في الفن، المجال صعب جداً. وأفكر بالعودة إلى متابعة دراستي التي توقفت عنها بسبب الفن، أفكر جدياً بالإعلام أريد أن أكون مقدمة برامج تلفزيونية.

أفكر بالزواج ولكن

هل تفكرين في الزواج وتكوين أسرة؟

نعم، مثل أي فتاة عربية مسلمة. لكن، لحد الآن، لا وجود لأي مشروع.

لو خيّرت أن تعيشي في جسد فنانة من الجيل القديم وفنانة من الجيل الجديد من تختارين؟

ليس غروراً وإنما أفضّل أن أبقى سلمى رشيد، لأنني إذا اخترت فنانة سأكون اخترتها لأنني أعرف أغانيها وفنها وليس شخصيتها، فأنا مرتاحة في جسدي وشخصيتي.

ما رأيك في التهافت على الأغنية المغربية من قبل النجوم والنجمات العرب؟

كمغربية، أنا سعيدة جداً أن الأغنية المغربية شقّت طريقها إلى الشرق. وأصبح الفنانون والنجوم الكبار يغنون بلهجتنا التي كانت في الماضي القريب تستعمل محلياً فقط. وليس تقييماً مني، إذا قلت إنه يجب على الفنانين أن يحرصوا على انتقاء الكلمات المغربية والألحان بعناية.

هل ألبومك سيتضمّن أغنية مغربية؟

أسجل الآن ما تبقى من ألبومي. وبالنسبة للأغنية المغربية فبالتأكيد سيتضمّن ألبومي أغنية واحدة على الأقل مغربية. وبالفعل، سجّلت واحدة وأبحث عن أغان أخرى تليق بصوتي. ولا بد أن تكون مميزة لأني أبحث عن التميز، وسأهدي أغنية وطنية قريباً للمغرب.

هكذا أقضي شهر رمضان

كيف تقضين يومك خلال الشهر الفضيل؟

رمضان بالنسبة إليّ أفضل شهور السنة. فهو شهر العبادة وصلة الرحم وفرصة للتقرب من الله والعائلة أيضاً.

ما هي البرامج والمسلسلات التي تتابعينها في رمضان؟

بصراحة، لست مدمنة تلفزيون، أتابع بين الفينة والأخرى بعض المسلسلات، وأعجبني العام الماضي مسلسل «الكوبل» المغربي، هذا العام لم أتابعه بعد.

لماذا فضّلت قضاء شهر رمضان في المغرب، رغم أن إقامتك تتوزّع بين مصر والمغرب؟

تعوّدت على تقاليد المغرب في شهر رمضان، لذلك يصعب عليّ أن أقضيه بعيداً عن بلدي، وشهر رمضان شهر غال أقضيه مع الغاليين من أسرتي.

علاقتك بالمطبخ؟

قبل مشاركتي في «آراب آيدول»، كنت أدخل كثيراً للمطبخ برفقة والدتي. وأحاول أن أتعلّم بعض الوصفات، خاصة أن الفتاة المغربية لا بد أن تتعلّم وصفات الطبخ المغربي. لكن، بعد المشاركة في «آراب آيدول»، قلّت زيارتي للمطبخ بحكم العمل والسفر.

ما هي الأكلة التي تفضلينها كثيراً في رمضان؟

الطاجين المغربي، وبطبيعة الحال الحريرة والشباكية.

هل تسهرين خارج البيت؟

أبداً، أنا بيتوتية أصلاً. ويومي في رمضان عادي أقضيه بين أهلي وصلاتي وقراءة القرآن ومساعدة والدتي في المطبخ.

ما هي مشاريعك بعد رمضان مباشرة؟

لديّ عروض للغناء في عدة مهرجانات قد أكون ضيفة هذا العام على مهرجان «أصوات نسائية» في تطوان

تعجبني أناقة إليسا ونانسي

من الفنانة التي تستهويك أناقتها؟

إليسا ونانسي عجرم وكل الفنانات اللواتي يتبعن الستايل والموضة الشبابية.

سر رشاقة سلمى رشيد؟

الرياضة المنتظمة والأكل الصحي

كلمة لـ«سيدتي»

أودّ أن أهنئ الشعب العربي عامة والشعب المغربي خاصة بشهر رمضان. وأدعو الله أن يحلّ السلام والأمان على الوطن العربي، وأودّ أن أشكر مجلة «سيدتي» وموقع «سيدتي نت» على المتابعة ولا أنسى جمهوري الوفي. شكراً لكم جميعاً.

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