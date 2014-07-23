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«النواب الأمريكي» يتبنى مشروع قانون لقطع التمويل عن «حزب الله»

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تبنى مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، بالإجماع مشروع قانون يتيح فرض عقوبات على المصارف الاجنبية بما فيها المصارف المركزية وغيرها من المؤسسات المالية التي تمول «حزب الله» اللبناني الشيعي الذي تعتبره الولايات المتحدة «تنظيما إرهابيا».

وصوت مجلس النواب بالإجماع على القانون الذي يوسع نطاق العقوبات المالية المفروضة على «حزب الله» ويعطي الخزانة الأمريكية سلطة أكبر لملاحقة المصارف الأجنبية بما فيها بنوك مركزية تتعامل مع الحزب الذي صنفته الولايات المتحدة «تنظيما إرهابيا» في 1995.

ويتطلب الاقتراح موافقة مجلس الشيوخ قبل أن يوقعه الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، ليدخل حيز التنفيذ، لكنه لم يدرج بعد على جدول أعمال مجلس الشيوخ.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، آيد رويس، قبيل التصويت أن «مشروع القانون يستند هذا على العقوبات المفروضة أساسا على الحزب، لكنه يفرض تدقيقا أكبر على موارده المالية خصوصا تلك خارج لبنان».

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