ارتفاع حصيلة الهجوم الانتحاري على بغداد إلى 32 قتيلا

قتل 32 شخصا وأصيب عشرات بينهم نساء وأطفال بجروح في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف، الثلاثاء، حاجز تفتيش للشرطة في منطقة الكاظمية، في شمال بغداد، حسبما افادت مصادر أمنية وطبية، الأربعاء.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 23 شخصا، وإصابة أكثر من 40 بجروح في الهجوم، وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة، رفض الكشف عن هويته، إن «الحصيلة النهائية لضحايا الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة، الثلاثاء، بلغ 32 قتيلا و62 جريحا»، وأشار إلى أن بين الضحايا نساء وأطفال وعناصر في الشرطة، وأكدت مصادر طبية في مستشفيات بغداد حصيلة الضحايا.

ويقع حي الكاظمية، ذو الغالبية الشيعية على نهر دجلة، ويضم مرقد الإمام موسى الكاظم، سابع الائمة المعصومين لدى الشيعة الإثني عشرية.