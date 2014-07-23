أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

ارتفاع حصيلة الهجوم الانتحاري على بغداد إلى 32 قتيلا

Google+ Print

قتل 32 شخصا وأصيب عشرات بينهم نساء وأطفال بجروح في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف، الثلاثاء، حاجز تفتيش للشرطة في منطقة الكاظمية، في شمال بغداد، حسبما افادت مصادر أمنية وطبية، الأربعاء.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 23 شخصا، وإصابة أكثر من 40 بجروح في الهجوم، وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة، رفض الكشف عن هويته، إن «الحصيلة النهائية لضحايا الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة، الثلاثاء، بلغ 32 قتيلا و62 جريحا»، وأشار إلى أن بين الضحايا نساء وأطفال وعناصر في الشرطة، وأكدت مصادر طبية في مستشفيات بغداد حصيلة الضحايا.

ويقع حي الكاظمية، ذو الغالبية الشيعية على نهر دجلة، ويضم مرقد الإمام موسى الكاظم، سابع الائمة المعصومين لدى الشيعة الإثني عشرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية