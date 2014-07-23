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بالصو.. «داعش» يفرض الحجاب على «مانيكانات» المحلات إناثاً وذكوراً

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أجبر تنظيم «داعش» أصحاب المحال التجارية في مدينة الموصل على وضع الحجاب على وجوه عارضات الملابس «المانيكان»، وذلك ضمن الإجراءات التي يتخذها لما يسمّيه «تطبيق الشريعة الإسلامية» في المناطق الخاضعة لسيطرته.

ونشر موقع «إن بي سي نيوز» صورة لأحد المحال التجارية في الموصل، وقد تغطت فيه وجوه عارضات الملابس بحجاب أسود، وقالت عدة مواقع إخبارية عالمية إن قرار «داعش» شمل العارضات الإناث والذكور دون تمييز، بحجة أنّ «التماثيل التي تصور هيئة الإنسان بشكل كامل حرام، وأنّ عارضات الملابس فيها تشبّه بالأصنام».

ويأتي سلوك «داعش» من ضمن سلسلة الممارسات الغريبة التي يفرضها التنظيم على سكان المناطق التي يسيطر عليها، بحجة التقيد بالشريعة الإسلامية، والتي تبلغ حداً من الوحشية حيناً، والطرافة حيناً، بحيث يصعب تصديقها.

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