اليوم.. مؤتمر دولى حول "مستقبل تحلية المياه فى المنطقة العربية"

يعقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة، بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية، اليوم الأحد المؤتمر العربى الأول "لتحلية المياه فى المنطقة العربية وآفاق المستقبل"، وذلك تحت رعاية جامعة الدول العربية.

ويشارك فى المؤتمر وزارة الموارد المائية والرى، والمركز القومى للبحوث، وسلطة جودة البيئة بدولة فلسطين، وجامعة كفر الشيخ، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووزارة الدولة لشئون البيئة.

وأيضا السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وأمانة الدكتور على عبد الرحمن على رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة، ومقررا المؤتمر، دكتور أشرف عبد العزيز منصور، والدكتور نوير محمود نوير.

> وقال الدكتور أشرف عبد العزيز منصور الأمين العام للاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة، إن المؤتمر سيتناول عدة محاور مهمة، حيث يدور المحور الأول حول تكنولوجيا تحلية المياه، وكيفية الاستفادة من التكنولوجيات التقليدية فى تحلية المياه، وصناعة معدات التحلية، وتطويع تكنولوجيات تحلية المياه فى المنطقة العربية، والمواصفات القياسية العربية للمياه المحلاة، وكيفية تطويرها، والمحور الثانى يتناول اقتصاديات تحليه المياه، والاستثمارات المتاحة مستقبلا فى مشروعات تحلية المياه، وأدوات وأساليب تكاليف المياه المحلاة، وجدوى مشروعات تحلية المياه فى البلدان التى ليس لديها تلك المشروعات.

بالإضافة إلى تجارة المياه المحلاة فى المنطقة العربية فى حين يتضمن المحور الثالث الآثار البيئية الناتجة من تحلية المياه، والمخاطر والمحاذير البيئية الناجمة عن تحلية المياه، والتنمية المستدامة ومشروعات تحلية المياه، وتطوير التشريعات البيئية لتحلية المياه، أما المحور الرابع فيخصص لدراسة الإدارة المتكاملة فى مجال تحلية المياه وتنمية وتدريب الكوادر البشرية فى مجال تحلية المياه، ودور المنظمات والجمعيات غير الحكومية فى هذا المجال، والإدارة المتكاملة للمؤسسات الحكومية والدولية فى مجال تحلية المياه، ودور الإعلام فى التعريف بمشكلة المياه بالوطن العربى وتحفيز القطاع الخاص للدخول كمستثمر فى مجال تحلية المياه، بالإضافة إلى المشكلات التى تحول بين المستثمر العربى والإسهام فى مجال تحلية المياه وسبل حلها.

وأوضح عبد العزيز، أن المؤتمر يستضيف نخبة من كبار المتخصصين على رأسهم الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى والدكتور جعفر عبد السلام الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، والدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومى للبحوث، والدكتور حمدى العوضى نائب رئيس المركز القومى للبحوث، والدكتور مغاورى شحاتة دياب رئيس جامعة المنوفية الأسبق، والدكتورة وفاء محمد حجاج رئيس الشعبة الزراعية والبيولوجية بالمركز القومى للبحوث، والدكتور محمود الجرف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور خالد علم الدين الأستاذ بكلية العلوم جامعة الإسكندرية.

> ويشارك أيضا من الدول العربية كل من المستشار فهد الفايز المستشار الاقتصادى والمندوب الدائم للملكة الأردنية الهاشمية لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والوزير المفوض وليد عبد العزيز المستشار الاقتصادى ومندوب الجمهورية اليمنية لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والسفير سيدى محمد ولد بوبكر سفير موريتانيا لدى جامعة الدول العربية، والسفير على عبود الملحق التجارى بسفارة جمهورية العراق بمصر، والدكتورة مريم الإمام محى الدين نائب المستشار الاقتصادى لجمهورية السودان بمجلس الوحدة الاقتصادية، والسفير الدكتور بركات الفرا المندوب الدائم لدولة فلسطين بجامعة الدول العربية، والسفير عبد الله حسن محمود المندوب الدائم لجمهورية الصومال بجامعة الدول العربية، والدكتور يوسف كامل إبراهيم رئيس سلطة جودة البيئة بدولة فلسطين.

وأشار عبد العزيز إلى أن المؤتمر يتضمن اللجنة العلمية وتتكون من الدكتور على عبد الرحمن على، والدكتور محمد حسان عوض نائب رئيس جامعة الأزهر السابق، والدكتور نادر نور الدين أستاذ التنمية الزراعية واستصلاح الأراضى كلية الزراعة جامعة القاهرة والخبير الدولى للغذاء والحبوب، والدكتورة سهير محمد السريتى رئيس إدارة المشروعات والتنمية المستدامة بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بالإسكندرية، وأحمد على سليمان المدير التنفيذى لرابطة الجامعات الإسلامية والخبير فى شئون المياه، وذلك لتقييم البحوث العلمية، وتحديد الأبحاث الفائزة، وإدارة شؤون الورش العلمية للمؤتمر، وتكريم كبار الشخصيات والمؤسسات المشاركة وكذلك الرعاة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر.