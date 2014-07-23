«كيري» يصل تل أبيب سعيًا لوقف إطلاق النار في غزة

وصل وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، صباح الأربعاء، إلى إسرائيل قادما من مصر في إطار جهوده لبحث وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن «كيري» سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الذي يزور إسرائيل حاليا، كما سيتوجه «كيري»، في وقت لاحق، لم تحدده بالضبط، إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.

وكان «كيري» عقد سلسلة لقاءات مكثفة في القاهرة خلال زيارته لمصر التي اختتمها، في وقت سابق، شملت الأمين العام للأمم المتحدة، ووزير الخارجية، سامح شكري، ونبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، كما استقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي.