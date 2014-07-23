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يديعوت أحرنوت: كيري سيبحث في تل أبيب إنهاء أعنف صراع دموي بين إسرائيل وحماس

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يديعوت أحرنوت: كيري سيبحث في تل أبيب إنهاء أعنف صراع دموي بين إسرائيل وحماس يديعوت أحرنوت: كيري سيبحث في تل أبيب إنهاء أعنف صراع دموي بين إسرائيل وحماس

جون كيري

وصل وزير الخارجية الأمريكية جون كيري، اليوم الأربعاء، مدينة تل أبيب الإسرائيلية سعيًا لإيجاد سبل لإنهاء أعنف صراع دامي بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية منذ سنوات.

ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين بساكي قولها “إن كيري وصل إلى إسرائيل هذا الصباح لمقابلة المسئولين لبحث المساعي الجارية لوقف إطلاق النار”.

وذكرت الصحيفة أن كيري سوف يتوجه أيضا إلى القدس والضفة الغربية وسيلتقي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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