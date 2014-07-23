مفتي تركيا: “الخلافة” التي أعلنها المسلحون في العراق ينقصها الشرعية

أكد مفتي تركيا أن “الخلافة” التي أعلنها المسلحون الإسلاميون في العراق تنقصها الشرعية، مضيفا أن تهديداتهم بقتل المسيحيين تمثل خطرا على الحضارة الإنسانية.

وأوضح محمد جورميز، رئيس مديرية الشؤون الدينية “ديانيت”، السلطة الدينية الأعلى بتركيا المسلمة التي تطبق النظام العلماني منذ عشرينيات القرن الماضي، أن “مثل هذا الإعلان لا يتمتع بأي شرعية، فمنذ أن تم إلغاء نظام الخلافة، ظهرت حركات اعتقدت أنها قادرة على لم شمل العالم الإسلامي وإعادة تأسيس الخلافة مرة أخرى، ولكن ليس لهذه الحركات أي علاقة بالواقع، سواء من الناحسة السياسية أو المنظور القانوني”.

وكان تنظيم ما يسمى ب الدولة الإسلامية بالعراق والشام “داعش”، الذي خرج عن تنظيم القاعدة، قد تمكن من الاستيلاء على مساحات كبيرة بالعراق وبايع زعيمه إبراهيم البغدادي “خليفة” الشهر الماضي.