رئيس وزراء ماليزيا يستنكر إسقاط طائرة الخطوط الماليزية بعد إسبوع من الحادث

اســـتنكرت ماليزيا اليوم الأربعاء، بشـــدة إســقاط طائرة الخطوط الماليزية ام اتش 17 فى شرق اوكرانيا الأســبوع الماضي واعتبرته عملا غير حضاري ولا انساني وارهابى من قبل الجهة التى قامت به.

ونقلت وكالة أنباء بيرناما الماليزية عن رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق إن ماليزيا مســتاءة وغاضبة لعدم إعلان منطقة الحادث منطقة محظورة إضافة إلى التأخير فى تصريف أمور جثث ضحايا الحادث، إلا أن نجيب أحجم فى الجلســـة البرلمانية اليوم عن توجيه أصابع الاتهام إلى أى جهة كانت لحين ثبوت البراهين القاطعة التى تدين الجهة المعنية.

كما وصف نجيب إســقاط طائرة الخطوط الماليزية “ام اتش 17″، بالعمل اجرامى ظالم ووحشى مطالبا منظمة الطيران المدنى الدولى باصدار بيان يستنكر بشــــدة هذا الهجوم اللاانســأنى.

جدير بالذكر، أن فريق تحقيق دولي يضم ممثلين من هولندا وماليزيا والمملكة المتحدة ومسئولين من فرع تحقيق الحوادث الجوية (أيه أيه آي بى) ومجلس سلامة النقل الوطني (إن تي إس بي) في الولايات المتحده يحاول جاهدا الكشف عن ملابسات وقوع الطائرة، بجانب فريق خاص من ماليزيا يضم 133 ضابطاً وخبراء تقنيين وطبيين وتابعين لمصلحة الطب الشرعي.

ويعتقد أن طائرة “إم إتش17″ من طراز بوينج 777-200إي آر، أسقطت بصاروخ أرض – جو خلال رحلة من أمستردام إلى كوالالمبور يوم الخميس الماضي، وعلى متنها /298/ شخصاً، في منطقة دونيتسك، بشرق أوكرانيا، وهي منطقة يسيطر عليها الإنفصاليون الموالون لروسيا.

أ ش أ