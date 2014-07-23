وزير الزراعة يبحث فرص الاستثمار الزراعي مع «السعودية المصرية»

التقى الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا من أعضاء الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال، لبحث فرص الاستثمار في القطاع الزراعي، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستصلاح 4 ملايين فدان.

وقال الأمين العام للجمعية، أحمد صبري درويش، الأربعاء، إنه تم استعراض فرص الاستثمار السعودي في قطاع الزراعة بمصر، ومستقبل حجم الاستثمارات المتوقع في هذا القطاع.

وأشار «درويش» إلى أن الجمعية تلقت خلال الفترة الأخيرة العديد من الطلبات من كبار مستثمري القطاع الزراعي في السعودية، لبحث فرص الاستثمار فيما طرحته مصر للنهوض بقطاع الزراعة، مضيفًا أن الجمعية أبدت استعدادتها للمشاركة الفورية باستثماراتهم للنهوض بهذا القطاع الحيوي.