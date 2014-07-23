ياسمين عبد العزيز تُنقذ البطولة النسائية في عيد الفطر

تغيب تماماً البطولة النسائية في أفلام عيد الفطر السينمائي حيث لم تتواجد أي بطلة في الأفلام سوى الممثلة ياسمين عبد العزيز التي تدخل السباق في مواجهة كل من الفنانين: أحمد حلمي وكريم عبد العزيز.

جوازة ميري

فتدخل ياسمين السباق على شباك التذاكر بفيلمها "مطلوب عريس" الذي تم تغيره إلى "جوازه ميري" بعدما تردد أن اسم "مطلوب عريس" يشبه عنوان مسلسل "عايزة أتجوز"، الذي سبق وقدمته الممثلة التونسية هند صبري، وخوفاً من حدوث التباس خصوصاً وأن العملين بناقشا مشكلة العنوسة.

وعليه تم تغير اسم الفيلم الذي يشارك في بطولته إلى جانب ياسمين الفنان حسن الرداد في ثاني تجربة سينمائية له مع ياسمين بعدما حققا سوياً ديو سينمائي ناجح في فيلم "الآنسة مامي".

أحمد حلمي من جانبه يصارع على شباك التذاكر في العيد أيضاً، ذلك بفيلمه "صنع في مصر" بمشاركة ياسمين رئيس التي سبق وشاركت حلمي في فيلم "اكس لارج".

الفيل الأزرق

وعلى الرغم من انتهاء تصوير فيلم "الفيل الأزرق" منذ فترة طويلة الذي يشارك في بطولته كل من الفنانين: كريم عبد العزيز وخالد الصاوي، إلا أن الشركة المنتجة للفيلم قررت طرحه أخيراً في موسم عيد الفطر المقبل، وهو مأخوذ عن قصة روائية للأديب المصري أحمد مراد، والتي تحمل الاسم نفسه "الفيل الأزرق".

الفيلم يشارك في بطولته أيضاً نيلي كريم وشيرين رضا، أما الإخراج فهو لمروان حامد.

وتدور أحداث القصة حول عالم الأمراض النفسية من خلال طبيب نفسي يجسّد شخصيته الممثل كريم عبد العزيز يواجه بعض المشاكل، فيتم فصله من عمله وحينما يعود يتفاجىء أن صديقه الطبيب أصبح مريضاً نفسياً فيواجه مشكلة في التعامل معه.

ثلاثي النجاح

وبعد النجاح الكبير الذي حققه كل من الثلاثي: هشام ماجد، وأحمد فهمي، وشيكو من خلال سلسة أفلامهم السابقة مثل "سمير وشهير وبهير" ومن بعده فيلم "بنات العم"، يتوقع الجمهور والنقّاد لفيلم "الحرب العالمية الثالثة" الذي يعتمد في معظم مشاهده على الجرافيك، والذي بلغت تكلفته حوالي 12 مليون جنية أن يحقق نجاحاً كبيراً استناداً على النجاح السابق.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة تماثيل شمع في إحدى المتاحف، تتحول إلى شخصيات حقيقية. العمل هو عن قصة من تأليف مصطفى صقر، ومن إخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكي.

عنتر وبيسة

أخيراً يدخل السباق السينمائي الفنان محمد لطفي في ثاني بطولة سينمائية مطلقة له بعد فيلم "عبده مواسم" وذلك بفيلم "عنتر وبيسه" بمشاركة المغنيين الشعبيين عبد الباسط حمودة وأمينة، والقصة هي من تأليف سيد السبكي وإخراج محمد الطحاوي.

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