«اشربوا».. حملة أمريكية برعاية السيدة الأولى (صور)

أطلقت سيدة أمريكا الأولى، ميشيل أوباما، في حديقة البيت الأبيض مرحلة جديدة في حملة «اشربوا» لتشجيع الأمريكيين على الإكثار من شرب الماء.

وفي إطار التصدي للانتقادات، التي وجهت لـ«حملة 2013»، التي قيل إنها شجعت الأطفال على شرب مزيد من المياه المعبأة وليس مياه الصنبور الرخيصة، أعلنت «ميشيل»، الثلاثاء، شراكة جديدة مع شركات لتنقية وتوزيع وتعبئة المياه للتأكيد على زيادة فرص الحصول على الماء وليس استهلاك المياه المعبأة.

وستعطي الشركات، ومن بينها بريتا وناليجن وسويل بوت، المدارس منحًا لشراء المزيد من وحدات إمداد المياه وتركيب محطات ترطيب في المناطق ضعيفة الخدمات وطبع شعار الحملة على مئات الآلاف من زجاجات المياه، التي يمكن إعادة استخدامها.

لكن «ميشيل» أثنت أيضًا على زيادة مبيعات المياه المعبأة باعتبارها مقياس نجاح للعام الأول من الحملة، مستشهدة بدراسة لشركة نيلسن كتالانيا سليوشنز لدراسات السوق والمستهلكين، يوليو، خلصت إلى أن الحملة الدعائية المصاحبة لمبادرة «اشربوا» زادت مبيعات المياه المعبأة بنسبة 3% بين الذين تعرضوا للإعلانات.

كما انتهزت الفرصة للتحدث بشأن برنامجها الصحي لوجبات الغداء المثير للجدل، الذي تعرض لانتقادات من الجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي، الذين قالوا إن إلقاء الأطفال للكثير من الطعام الصحي أدى إلى زيادة التكاليف.

وقالت في قاعة الطعام بالبيت الأبيض إن 90% من المدارس تقدم الآن وجبات غداء صحية بنجاح.

«أطفالهم يستمتعون حقًا بوجبات الغداء الصحية الجديدة هذه.. اذهبوا لتعرفوا».

وأضافت: «هناك سبب بسيط لهذا، لأن هذه المناطق التعليمية تبذل حقًا بعض الجهد في الترويج للوجبات الجديدة للأطفال.. هم لا يجلسون فقط ويقولون (الأطفال يريدون وجبات سريعة .. فلنعطهم وجبات سريعة)».

وبعد، ظهر الثلاثاء، جلس حوالي 30 طفلًا من جمعية محلية للشبان المسيحيين ومعسكر صيفي في الفناء الجنوبي للبيت الأبيض أمام دائرة كبيرة من 2000 زجاجة مياه زرقاء كتب في وسطها «اشربوا».

وقالت السيدة الأولى للمجموعة: «المياه هي أفضل ما تشربونه.. هي مفيدة للجسم ومغذية وأجسامكم تحتاجها من أجل الحركة».

لكن بدا أأأن بعض الأطفال يهتمون أكثر بأن تحتضنهم السيدة الأولى.

وقال صبي لأصدقائه بعد أن احتضنته «ميشيل»: «يا إلهي.. لن أغسل هذا القميص أبدًا».