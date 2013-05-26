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رئيس وزراء الهند يعرب عن رغبته فى توقيع اتفاق نووى مع اليابان

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رئيس وزراء الهند يعرب عن رغبته فى توقيع اتفاق نووى مع اليابان رئيس وزراء الهند يعرب عن رغبته فى توقيع اتفاق نووى مع اليابان

أعرب رئيس وزراء الهند "مانموهان سينج" أمس، عن رغبته فى توقيع اتفاق نووى مدنى مع اليابان.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية ليلة أمس عن رئيس وزراء الهند قوله، إن الهند لديها خطة لاستثمار تريليون دولار لتطوير البنية الأساسية النووية السلمية خلال فترة خمسة أعوام، وأنه يأمل فى قيام مؤسسات الصناعة اليابانية بدور مهم فى هذا المجال.

وقال رئيس الوزراء الهندى إن هناك حاجة للاستثمارات اليابانية فى قطاع الطاقة الهندى، بما فى ذلك الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأعرب سينج عن أمله فى أن تساعد هذه الاستثمارات فى حل مشكلة النقص الشديد فى الطاقة بالهند.

وأشارت الإذاعة اليابانية إلى أن رئيس الوزراء الهندى أدلى بهذه التصريحات بمناسبة زيارته لليابان التى من المقرر أن تبدأ بعد غد الاثنين.
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