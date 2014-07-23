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الخميس.. مسرح وزارة الشباب والرياضة يستضيف احتفالية ليلة القدر

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يستضيف مسرح وزارة الشباب والرياضة، فى التاسعة مساء الخميس الاحتفالية التى تنفذها الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، بمناسبة ليلة القدر للعام الهجرى 1435.

وتتضمن الاحتفالية ندوة دينية يترأسها الدكتور أسامة الأزهرى، المشرف العام على مكتب رسالة الأزهر، بالإضافة إلى تقديم فقرات فنية من التواشيح والأغانى الدينية للفرقة المصرية للموسيقى والغناء التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، يشار إلى أنه سيتم على هامش الاحتفالية توزيع جوائز الفائزين فى المسابقة الإسلامية الكبرى ومسابقة البحوث والبرمجيات.

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