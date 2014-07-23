ضبط 5 قطع سلاح خلال حملة أمنية في سوهاج‎

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظة سوهاج من ضبط 5 قطع سلاح خلال حملة أمنية.

وألقي القبض على المتهمين أحمد محمد رضوان أحمد سن 19 عامل ومقيم أولاد بهيج- دائرة مركز العسيرات، والقرشي حسين محمد سن 30 سنة ومقيم النصيرات مركز دار السلام وبحوزتهما «بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل أرقام 1364596 باللغة الأجنبية على جسم السلاح، بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل أرقام 051584261 باللغة الأجنبية على جسم السلاح»،

> تحرر عن ذلك المحضر رقم 1363 إداري مركز العسيرات لسنة 2014 والمحضر رقم 2638 إداري مركز دار السلام لسنة 2014 .

> وتم ضبط طبنجة عيار 9 ملى مجهولة الماركة تحمل أرقام 1299باللغة الأجنبية على جسم السلاح حيازة المتهم «هشام أحمد عبد العزيز» سن 25عامل ومقيم حاجر مشطا- دائرة مركز طهطا، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3024 إداري مركز طهطا لسنة 2014 .

> وضُبط حمادة الديب عابدين 30 سنة سائق، وعبدالحميد محمد محمود 23 سنة، حاصل على دبلوم ومقيم كوم الصعايدة دائرة مركز جرجا، وبحوزتهما « فرد روسي صناعة محلية، فرد خرطوش محلى الصنع وطلقتان حيتان من ذات العيار»، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2188 إداري مركز جرجا لسنة 2014، و المحضر رقم 2194 إداري مركز جرجا لسنة 2014.