أخبار عاجلة

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ضبط 5 قطع سلاح خلال حملة أمنية في سوهاج‎

Google+ Print
ضبط 5 قطع سلاح خلال حملة أمنية في سوهاج‎ ضبط 5 قطع سلاح خلال حملة أمنية في سوهاج‎

سلاح آلي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظة سوهاج من ضبط 5 قطع سلاح خلال حملة أمنية.

وألقي القبض على المتهمين أحمد محمد رضوان أحمد سن 19 عامل ومقيم أولاد بهيج- دائرة مركز العسيرات، والقرشي  حسين محمد سن 30 سنة ومقيم النصيرات مركز دار السلام وبحوزتهما  «بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل أرقام 1364596 باللغة الأجنبية على جسم السلاح، بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل أرقام 051584261 باللغة الأجنبية على جسم السلاح»،
> تحرر عن ذلك المحضر رقم 1363 إداري مركز العسيرات لسنة 2014  والمحضر رقم 2638 إداري مركز دار السلام لسنة 2014 .
> وتم ضبط طبنجة عيار 9 ملى مجهولة الماركة تحمل أرقام 1299باللغة الأجنبية على جسم السلاح حيازة المتهم «هشام أحمد عبد العزيز» سن 25عامل ومقيم حاجر مشطا- دائرة مركز طهطا، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3024 إداري مركز طهطا لسنة 2014 .
> وضُبط حمادة الديب عابدين 30 سنة سائق، وعبدالحميد محمد محمود 23 سنة، حاصل على دبلوم ومقيم كوم الصعايدة دائرة مركز جرجا، وبحوزتهما « فرد روسي صناعة محلية، فرد خرطوش محلى الصنع وطلقتان حيتان من ذات العيار»،  تحرر عن ذلك المحضر رقم 2188 إداري مركز جرجا لسنة 2014، و المحضر رقم 2194 إداري مركز جرجا لسنة 2014.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا