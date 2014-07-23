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مصرع عامل وحفيده في حادث سير بسوهاج‎

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مصرع عامل وحفيده في حادث سير بسوهاج‎ مصرع عامل وحفيده في حادث سير بسوهاج‎

جثة – أرشيفية

تلقي اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، إخطار من مركز شرطة سوهاج بوقوع مصادمة ومتوفيين·

بالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء قيادة المدعو «أحمد تغيان عباس موسي سن 60 عامل» ويقيم بذات الناحية الدراجة البخارية رقم 90930 سوهاج وبرفقته حفيده الطفل «زياد أشرف أحمد تغيان سن 4» علي الطريق اصطدمت بهما سيارة مجهولة ما نتج عنه وفاتهما.

وبسؤال المدعو صابر فواز عباس سن 54 عامل ويقيم بذات الناحية [ أحد أقارب المذكورين ] أيد ما جاء بالفحص ونفي الشبهة الجنائية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وتحديد وضبط السيارة مرتكبة الحادث وقائدها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 9906 جنح المركز لسنة 2014 وتم العرض علي النيابة العامة للتصرف.

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