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أولياء الأمور ببشتيل يطالبون بنقل تبعية مدارسها إلى إدارة أوسيم التعليمية

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ناشد العشرات من أهالى بشتيل الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة وهشام السنجرى وكيل أول وزارة التربية والتعليم الموافقة على نقل تبعية مدارس بشتيل إلى إدارة أوسيم التعليمية بدلا من إدارة الوراق التعليمية.

واستند أولياء الأمور فى مطلبهم على أن قرية بشتيل تتبع إداريا مدينة أوسيم فى كل مصالحها من تموين وصحة وشرطة والشباب والرياضة وخلافه، وتحت رئاسة مجلس مدينة أوسيم والشىء الوحيد الذى تخضعه هو التعليم حيث تتبع إدارة الوراق التعليمية.

وأوضح الأهالى لـ"اليوم السابع"، أنهم يفضلون أن تخضع مدارس بشتيل لمدينة أوسيم أيضا فهى الأقرب لنا من جهة المسافة، حيث تبعد عن أوسيم بثلاثة كيلو مترات فقط عكس الوصول للوراق التى تبعد عنها بقرابة عشرة كيلو مترات وأيضا سهولة الوصول إليها عكس الوراق، واستند أولياء الأمور المدارس بشتيل كانت منذ ثلاث سنوات فقط كانت تتبع مدينة أوسيم قبل إلغاء محافظة 6 أكتوبر.

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