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بالصور.. نفايات طبية على جانبي ترعة المحمودية في الإسكندرية

  • مصر
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تلقى اللواء طارق مهدي، محافظ الإسكندرية، الثلاثاء، شكوى من المواطن أحمد رفعت، تفيد بوجود نفايات طبية ملقاه على جانب ترعة المحمودية.

وأمر المحافظ بأن يتوجه رئيس حي وسط للتأكد من صحة البلاغ المقدم وبالفعل توجه رئيس الحي بصحبة مندوب إدارة المتابعة بمكتب المحافظ وتم البحث على طول شريط ترعة المحمودية إلى ان تم التوصل لمكان الواقعة ومطابقته بالصور.

وكلف المحافظ الدكتور أيمن عبدالمنعم، وكيل وزارة الصحة بالتعامل الفوري مع المخلفات الطبية من خلال الطب الوقائي بالإضافة لتحرير محضر بالواقعة والبحث عن المستشفي أو العيادة التي أقدمت على تنفيذ تلك الجريمة.

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