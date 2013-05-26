ما مفهوم اختلال التوازن بين الصوديوم والبوتاسيوم؟

تسأل قارئة كثيرا ما نسمع عن اختلال التوازن بين الصوديوم والبوتاسيوم فكيف نفهم هذا علما بأننى مصاب بارتفاع ضغط الدم؟

تجيب على هذا التساؤل دكتورة شريفة أبو الفتوح استشارى التغذية العلاجية قائلة إذا كان هناك اختلال فى التوازن بين الصوديوم والبوتاسيوم يكون السبب الكثير من الصوديوم (مثل ملح الطعام)، والبوتاسيوم غير الكافى (موجود فى الطعام الطازج) فالبوتاسيوم هو المعدن الذى يوازن الصوديوم فى الجسم فمثلا فى حالة تحول البطاطس إلى رقائق مملحة ينقلب الميزان رأسا على عقب وتصبح البطاطس بالبوتاسيوم منغمسة فى الصوديوم وبالتالى يخل التوازن الطبيعى لهذين المعدنين من هنا يتضح لنا أن تناولنا للأطعمة المصنعة هو السبب المعروف لارتفاع ضغط الدم عند الأشخاص الحساسين للملح.

ففى مواجهة الطعام الحديث الملئ بالملح والذى غير من توازن الصوديوم والبوتاسيوم يتحتم على مضخات الصوديوم التى لدينا أن تضخ مخزونها لحماية خلايانا من أن تصلها كمية زائدة من الصوديوم ولكن الأشخاص الذين لديهم مضخات صوديوم أقل كفاءة هم الأكثر احتمالا لأنهم يصابون بارتفاع ضغط الدم.

وبالنسبة للسيدات فإن التغيرات الهرمونية التى تحدث قبل الطمث تحفز الاحتفاظ بالصوديوم وبالتالى تورم الجسم لذلك لابد من التقليل من استخدام الملح فى هذه الفترة والإكثار عن الخضراوات الطازجة.