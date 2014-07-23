وكيل «الصحة الفلسطينية»: إسرائيل ارتكبت 41 مجزرة في غزة

قال وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الطبيب يوسف أبو الريش، مساء الثلاثاء، إن إسرائيل «ارتكبت 41 مجزرة بحق عوائل فلسطينية في القطاع، سقط خلالها 212 قتيلًا من الأطفال والنساء والمسنين».

ودعا «أبوالريش»، في مؤتمر صحفي عقدته وزارته في مجمع دار الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، المنظمات الدولية إلى «حماية المؤسسات والطواقم الطبية والمرضى وخاصة بعد قصف إسرائيل العنيف والمتكرر في محيط المستشفيات والمؤسسات الصحية في قطاع غزة».

وأشار إلى «تحويل 41 جريحًا فلسطينيًا للعلاج في خارج قطاع غزة، خلال العملية العسكرية المتواصلة منذ 7 يولي تموز الجاري، منهم 29 جريحًا أرسلوا للعلاج في المستشفيات المصرية، بينما أرسل 12 جريحًا آخر لتلقي العلاج اللازم في المستشفيات الأردنية».