أخبار عاجلة

تشكيلة «بيسكارا×ميلان» في الدوري الإيطالي -
بث مباشر| «بيسكارا×ميلان» في الدوري الإيطالي -
ليفاندوفسكي يسطر تاريخًا جديدًا -
ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد -
متسابق «أغمي عليه» وآخر يبلغ «10 أشهر».. 13 لقطة من «آراب جوت تالنت» -
فيديو| سما المصري تهاجم برلمانيًا: «اللي عنده معزة يربطها» -
ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد -
ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً -
5 علامات تنذر بسرطان الثدي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تقليل السعرات الحرارية المستهلكة يقى من فقدان الخلايا العصبية

Google+ Print
تقليل السعرات الحرارية المستهلكة يقى من فقدان الخلايا العصبية تقليل السعرات الحرارية المستهلكة يقى من فقدان الخلايا العصبية

توصلت أبحاث طبية إلى أن الإقلال من السعرات الحرارية المستهلكة يساعد على الوقاية من فقدان الخلايا العصبية المهمة، وهو ما يعنى المحافظة على القدرات الإدراكية والذاكرة بين هؤلاء الأشخاص.

كما أشارت الأبحاث إلى أن الإقلاع من السعرات الحرارية المتناولة يعمل على تنشيط أحد الإنزيمات الرئيسية الذى يلعب دورا مهما فى تأخير ظهور أعراض الشيخوخة.

كان عدد من الدراسات الطبية السابقة أشار إلى أن تقليل السعرات الحرارية المتناولة يعمل على إطالة العمر الافتراضى للإنسان ويعمل على وقايته من العديد من الإمراض المزمنة والخطيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365