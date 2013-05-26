تقليل السعرات الحرارية المستهلكة يقى من فقدان الخلايا العصبية

توصلت أبحاث طبية إلى أن الإقلال من السعرات الحرارية المستهلكة يساعد على الوقاية من فقدان الخلايا العصبية المهمة، وهو ما يعنى المحافظة على القدرات الإدراكية والذاكرة بين هؤلاء الأشخاص.

كما أشارت الأبحاث إلى أن الإقلاع من السعرات الحرارية المتناولة يعمل على تنشيط أحد الإنزيمات الرئيسية الذى يلعب دورا مهما فى تأخير ظهور أعراض الشيخوخة.

كان عدد من الدراسات الطبية السابقة أشار إلى أن تقليل السعرات الحرارية المتناولة يعمل على إطالة العمر الافتراضى للإنسان ويعمل على وقايته من العديد من الإمراض المزمنة والخطيرة.