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غزة صامدة.. في اليوم ال 16 للعدوان

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غزة صامدة.. في اليوم ال 16 للعدوان غزة صامدة.. في اليوم ال 16 للعدوان

    استمر أمس العدوان الوحشي الإسرائيلي على غزة التي تقف وحيدة محاصرة أمام عدو شرس مسلح بأحدث ما أنتجته المصانع الأميركية، فيما لا تزال الجهود الدبلوماسية تراوح مكانها، وأعلنت وزارة الصحة في القطاع استمرار سقوط الشهداء والجرحى لترتفع الحصيلة إلى 604 شهداء و3700 جريح. ودعت الوزارة الى توفير الحماية الدولية للطواقم الطبية والسماح لها بالوصول إلى المناطق المنكوبة لانتشال الشهداء والجرحى، وشمل القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي الأعمى المنازل والمساجد، بالإضافة إلى المصانع على قلتها، وكان من بين شهداء الأمس عائلة غزية تحمل الجنسية الألمانية.

وقالت إسرائيل أمس إنها فشلت في اقتفاء أي أثر لواحد من جنودها تعتقد أنه قتل في قطاع غزة قبل نحو يومين وقالت حركة حماس إنها أسرته.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن ستة جنود آخرين كانوا في العربة في نفس الوقت وتم التعرف على رفاتهم جميعا. وأضاف "جهود التعرف على الجندي السابع مستمرة ولم تحسم بعد."

الى ذلك علقت شركات خطوط جوية أوروبية وأميركية أمس الثلاثاء رحلاتها إلى تل أبيب بسبب مخاوف أمنية.

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