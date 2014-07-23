خادم الحرمين يبحث مع أمير قطر الأحداث الجارية وآفاق التعاون

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في قصره بجدة مساء أمس، أخاه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة. وجرى خلال الاستقبال بحث آفاق التعاون بين البلدين إضافة إلى مجمل الأحداث التي تشهدها الساحات الإسلامية والعربية والدولية وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

كما حضره من الجانب القطري معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني والشيخ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني والشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني مدير مكتب سمو أمير دولة قطر والشيخ عبدالله بن ثامر بن محمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة.