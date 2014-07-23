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نادي الصم بالرياض يختتم نشاطاته الرمضانية

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نادي الصم بالرياض يختتم نشاطاته الرمضانية نادي الصم بالرياض يختتم نشاطاته الرمضانية
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من حفل الختام

    بدعم من جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع في التربية الخاصة في دورتها الحادية عشرة اختتم نادي الصم بالرياض فعالياته الرمضانية، التي تضمنت أنشطة رياضية وثقافية ودينية مساء أمس الأول، في مركز الأمير سلمان الاجتماعي، وقد حضر الحفل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الصم بالرياض محمد بن فاضل العمري ومنسوبو النادي، كلا من فيصل بن عبدالله البرغش المدير التنفيذي بالمؤسسة الدعوة للصم، ومساعد عبدالعزيز الشهيل مدير العلاقات العامة والإعلام مندوب البنك السعودي للاستثمار، وعلي المهامي مدير العلاقات العامة شركة الرومانسية المحدودة، وخالد عبدالكريم مندوب المجموعة للأبحاث والتسويق، وعبدالمجيد الشبوي مندوب مكتبة جرير التسويق، وعبدالعزيز محمد الماضي مندوب مشرف أول علاقات عامة الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)، وعادل الحداد المدير العام شركة الناضج المطاعم، وعبدالعزيز الجاسر رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للعود، وقد قدمت جوائز للفائزين في المسابقات الثقافية المتنوعة والمسابقات الدينية المتنوعة في دوريات كرة القدم وكرة الطائرة وتنس الطاولة وبلياردو ورمي السهام في دوري البلاي ستيشن 3، وتخلل الحفل كلمة لرئيس مجلس الإدارة محمد فاضل العمري شكر فيها جميع الداعمين وخاصة جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع في التربية الخاصة ممثلة بالرئيس العام جواهر بنت محمد بن صالح.

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