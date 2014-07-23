وزير الثقافة والإعلام يهنئ «صحيفة ناس»

أبدى معالي وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، إعجابه بصحيفة ناس (www.nas.sa) وتطبيقاتها الإلكترونية على الأجهزة اللوحية والكفية، كما عبّر عن رضاه عن المحتوى الثقافي والفكري للصحيفة، وبعد اطلاعه على الحلقات الخمس التي نُشرت من مذكرات الشيخ إبراهيم المحمد الحسون، قال ان الوزارة تهتم بتكريم أولئك الذين كانت لهم بصمة في تاريخ البلاد، بنشر إرثهم الثقافي والفكري، والتذكير بجهودهم في التنمية.

وكانت الوزارة قد تبنّت إصدار سلسلة السير الذاتية لعدد من الشخصيات، أعدها المؤرخ الشفوي د. خالد محمد باطرفي. وذلك برعاية كريمة وتشجيع من سمو ولي العهد، الأمير سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، والداعم الأول لجهود حفظ وتسجيل تاريخ البلاد.

وتمنى معالي الوزير للقائمين على الصحيفة - مع بداية بثها الرسمي - التوفيق والنجاح، والاستمرار على خط الوسطيّة، والمهنيّة الصحفيّة، وتنوع المحتوى الفكري والثقافي والإخباري.