2500 وظيفة عمل موقتة بالمسجد الحرام

وظفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (1900) موظف تقدموا للعمل بالوظائف المؤقتة، حيث تم توزيعهم على إدارات المسجد الحرام التوجيهية والخدمية للمساهمة في تنفيذ الخطط التشغيلية في الحرمين الشريفين وتقديم أفضل الخدمات للعمار والزوار انطلاقا من توجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله - بتقديم أفضل الخدمات وأكملها لقاصدي الحرمين الشريفين وبإشراف وتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ونائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم.

وأوضح رئيس هيئة المستشارين المستشار الإداري رئيس لجنة تعيين الموظفين المؤقتين الشيخ محمد بن حمد العساف أنه يتم تعيين المؤقتات بالمسجد الحرام من خلال لجنه نسائية مكلفة بذلك حيث تم تعيين (600) مرشدة خلال موسم رمضان.

وأكد العساف أن تعيين الموظفين والمرشدات خلال الموسم يأتي دعماً للموظفين الرسميين والمرشدات الرسميات بالمسجد الحرام الذي يشهد خلال موسم رمضان كثافة بشرية هائلة من المعتمرين والزوار وبما يمكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.